Barrow sceglie Aff per la strategia di comunicazione

AFF Comunicazione-Barrow, accordo per la comunicazione

Da Oggi AFF Comunicazione seguirà le attività di comunicazione - Media Strategy e Ufficio Stampa Corporate e Prodotto - di Barrow, marchio Made in Italy che incarna lo spirito di una gioventù ribelle.

Barrow, è un incoraggiamento ad esprimersi liberando la creatività - considerata l'unico atto rivoluzionario in un'epoca in cui il valore dell'autenticità è messo ogni giorno in discussione.

Nato nel 2020 e formato da un team di talenti creativi con alle spalle esperienze internazionali nel fashion e nel digital, Barrow lancia un messaggio ben preciso i cui pilastri sono: conscious-design, cooperazione fra menti affini, eclettismo e libertà di pensiero.

La qualità del Made in Italy di Barrow è la risposta alla crescente coscienza e conoscenza del prodotto da parte delle community più giovani. Dai tessuti, alle stampe, fino ai trattamenti sperimentali e le tecniche di finissaggio più particolari, tutto è allineato agli standard qualitativi più alti.

AFF Comunicazione, grazie ad una grande expertise maturata negli anni nel settore fashion, jewelry e lifestyle, avrà tra i principali obiettivi della collaborazione il consolidamento dell'immagine del Brand sia a livello di prodotto che corporate.