BPER Banca Private Cesare Ponti, risultati preliminari 2024: utile netto a € 56,9 mln

BPER Banca Private Cesare Ponti, approvati i risultati preliminari al 31 dicembre 2024: utile netto pari a 56,9 milioni di euro

Il Consiglio di amministrazione di BPER Banca Private Cesare Ponti ha esaminato e approvato nei giorni scorsi i risultati preliminari della Società al 31 dicembre 2024. L'anno si chiude con un utile netto di 56,9 milioni di euro, sostenuto dal buon andamento della raccolta e dalla performance positiva dei mercati finanziari.

Nel corso del 2024, la banca ha perfezionato il progetto di creazione di BPER Banca Private Cesare Ponti, che si afferma come veicolo specializzato e polo di eccellenza per la clientela Private del Gruppo BPER, oltre a essere il Centro investimenti del Gruppo. Il progetto si è concretizzato attraverso la fusione per incorporazione di Optima SIM (novembre 2023) e il conferimento del ramo d’azienda Private Banking da parte di BPER Banca (febbraio 2024). Oggi, BPER Banca Private Cesare Ponti offre servizi di consulenza e coordinamento per l’attività di investimento dei clienti del Gruppo BPER.

Dal punto di vista reddituale, la redditività operativa si attesta a 201,9 milioni di euro, con un margine di interesse di 27,0 milioni di euro e commissioni nette pari a 177,4 milioni di euro. I costi di gestione ammontano a 116,2 milioni di euro, di cui 82,7 milioni destinati alle spese per il personale e 27,5 milioni per altre spese amministrative. Il risultato della gestione operativa si attesta a 85,7 milioni di euro, portando l'utile netto a 56,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda i volumi intermediati, la raccolta diretta da clientela è pari a 1,9 miliardi di euro, mentre i volumi gestiti e amministrati per conto della clientela Private raggiungono complessivamente i 32,8 miliardi di euro. Di questi, il risparmio gestito ammonta a 15,8 miliardi di euro, il risparmio amministrato a 11,1 miliardi di euro e le polizze vita a 5,9 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta dal buon andamento della raccolta gestita e dal comparto vita/investimento, oltre che dalla performance positiva dei mercati finanziari.

Sul fronte dell’attività di Centro Investimenti, le gestioni patrimoniali a fine 2024 ammontano complessivamente a 7,3 miliardi di euro, mentre gli asset in Advisory raggiungono i 105,2 miliardi di euro. I volumi in consulenza evoluta a fine dicembre sono pari a 3,5 miliardi di euro, con un’incidenza dell’11% sul totale dei volumi gestiti.

L’Amministratore Delegato Fabrizio Greco ha commentato: “Abbiamo chiuso un anno decisamente sfidante e impegnativo, ma ricco di grandi soddisfazioni. Sono grato a tutti i colleghi per il grande lavoro di squadra e ai nostri clienti per la fiducia che hanno voluto confermarci nell’ambito di questo importante progetto di rafforzamento che pone Banca Cesare Ponti al centro di tutte le attività di investimento del Gruppo BPER. L’avvio della ‘nuova’ BPER Banca Private Cesare Ponti è l’inizio di un percorso ambizioso e i risultati ottenuti sino a oggi confermano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo solidità, scala, capacità e competenze distintive e continuiamo a investire in persone e tecnologia per fornire servizi sempre più specialistici, distintivi e di valore per i nostri clienti. Ci guidano una visione chiara, obiettivi di crescita ambiziosi, definiti dal Piano industriale ‘B:Dynamic|Full Value 2027’, passione e dedizione con le quali intendiamo affrontare questo e i prossimi anni a venire, impegnandoci a consolidare e ampliare ulteriormente la nostra presenza sul mercato”.