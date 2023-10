BPP, al via la partnership con Nardò Basket, rinnovata con Happy Casa Brindisi

BPP sigla la collaborazione con Nardò Basket e annuncia il rinnovo della partnership con Happy Casa Brindisi

Nardò Basket e Banca Popolare Pugliese hanno siglato un accordo di partnership che vede, dunque, una delle più significative realtà finanziarie del Mezzogiorno accanto al club cestistico neretino. Il marchio BPP compare come "sleeve sponsor" sulla sopramaglia dei giocatori granata, sui cartelloni e sui led a bordocampo del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce e in un video promozionale che verrà veicolato sul web e sui canali digitali. Una splendida occasione per avvicinare due eccellenze del territorio che, nei rispettivi campi, concorrono al raggiungimento di risultati che sostengono e danno visibilità al territorio stesso.

Marco Papadia, vicepresidente Nardò Basket, ha dichiarato: "Siamo onorati di questa partnership e di aver inaugurato un legame con un istituto bancario che è molto familiare al territorio e agli sportivi. È motivo d'orgoglio per noi sapere di aver accanto un partner che ha compreso perfettamente l'importanza del campionato di A2 di pallacanestro per la città di Nardò e per la Puglia tutta, scegliendolo come importante veicolo promozionale. Una realtà quella di Banca Popolare Pugliese che da anni sostiene lo sport e con cui abbiamo trovato un'intesa che mi auguro possa avere ulteriori e diversi sviluppi in futuro. BPP in campo finanziario e noi in campo sportivo, in fondo, siamo due eccellenze per la Puglia e questo rende quasi naturale questo rapporto di collaborazione".

Mauro Buscicchio, Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, ha affermato: "Il sostegno delle iniziative, anche sportive, che promuovono e danno valore ai nostri territori è uno degli obiettivi che perseguiamo. Per tale ragione, la Banca Popolare Pugliese affianca la Società "Andrea Pasca" di Nardò che negli ultimi anni, con la programmazione e l'impegno dei suoi dirigenti e le performance dei suoi atleti, è riuscita a raggiungere risultati di eccellenza nei campionati di basket prima regionali e poi nazionali, regalando tante soddisfazioni non solo agli amanti di questo sport ma anche a tutti i neretini. L'impegno della società sportiva nei confronti del settore giovanile ci ha portato a sostenere anche il ruolo sociale del basket a Nardò, certamente non secondario rispetto ai pur esaltanti risultati sportivi che speriamo possano continuare anche in futuro".

Banca Popolare Pugliese è anche lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Happy Casa Brindisi, che continuerà a sostenere la squadra come Gold Sponsor e Official Bank, per la sesta stagione consecutiva. BPP condivide da sempre i valori di impegno, passione e determinazione e questa collaborazione ne è l’esempio, perché continua a rafforzare il legame tra il mondo dello sport e il settore finanziario.

Un aspetto significativo della partnership è anche la possibilità offerta ai tifosi di Happy Casa Brindisi di rateizzare l’importo dell’abbonamento, gestendo la pratica di finanziamento direttamente presso il New Basket Store. Questa iniziativa ha reso più accessibile la partecipazione dei tifosi alla stagione sportiva, dimostrando l’impegno di BPP nel supportare il territorio e la comunità locale.