BPPB e Il Libro Possibile insieme per promuovere l'inclusione e la parità di genere

BPPB, con Il Libro Possibile per promuovere l'inclusione: Vladimir Luxuria incontra gli studenti del Polo Liceale Cartesio

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nell'ambito della sponsorship de Il Libro Possibile 2024, ha promosso un coinvolgente incontro con Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice e figura di riferimento nel panorama dei diritti civili. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione degli studenti del Polo Liceale Cartesio di Triggiano, ha rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare i giovani su temi cruciali come l'inclusione e la parità di genere.

Questa partnership, ormai consolidata, nasce dalla volontà della Banca di sostenere la cultura e il dialogo su tematiche di grande attualità. La BPPB è infatti da sempre impegnata nel promuovere iniziative che arricchiscono il territorio, contribuendo a creare spazi di confronto su argomenti che riguardano direttamente il futuro delle nostre comunità.

L'incontro ha visto Vladimir Luxuria condividere con gli studenti la sua esperienza personale e il suo impegno per una società più giusta ed equa. Il vivace dialogo che ne è scaturito ha permesso di approfondire temi legati ai diritti delle minoranze, all'uguaglianza e al rispetto delle diversità.

"Siamo fieri di sostenere iniziative che promuovono valori fondamentali come l'inclusione e la parità di genere, dialogando direttamente con le nuove generazioni", dichiara Giovanni Rosso, Consigliere di Amministrazione e Componente Comitato ESG della BPPB. "Crediamo fermamente che il confronto aperto e la condivisione di esperienze siano strumenti essenziali per costruire una società più giusta, equa e rispettosa delle differenze. Solo attraverso l'educazione e la sensibilizzazione possiamo favorire un cambiamento culturale duraturo".

"Il coinvolgimento entusiasta degli studenti testimonia l'importanza di affrontare temi cruciali come l'inclusione già a partire dal contesto scolastico", aggiunge Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione BPPB. "Eventi di questo tipo contribuiscono in modo significativo a diffondere una cultura basata sul rispetto, l'accoglienza e la valorizzazione delle diversità, preparando le future generazioni a essere cittadini più consapevoli e inclusivi".

"Un evento che, come già avvenuto lo scorso anno, consolida la proficua collaborazione tra Il Libro Possibile e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Prosegue, dunque, l'impegno di entrambe le parti ad avvicinare la cultura a tutti, con un occhio di riguardo alla formazione delle nuove generazioni", dichiara Rosella Santoro, Direttrice Artistica Festival Il Libro Possibile. "In conformità alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, abbiamo ritenuto fondamentale avviare una riflessione su alcuni dei principali obiettivi dell'Agenda 2030: crescita economica sostenibile, piena occupazione e lavoro dignitoso. Tematiche legate alla collettività e particolarmente care ad una figura, come quella di Vladimir Luxuria, che da sempre lotta per il rispetto dei diritti civili e per il raggiungimento di pari opportunità".

L'iniziativa rientra nel più ampio impegno della Banca Popolare di Puglia e Basilicata nel sostenere progetti legati alla cultura e alla responsabilità sociale, con un focus particolare sulla sensibilizzazione dei giovani alle tematiche di inclusione e diversità.