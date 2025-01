BPPB, inaugurato a Palagianello un nuovo Sportello Evoluto

Banca Popolare di Puglia e Basilicata conferma il ruolo di unico istituto bancario presente nel centro urbano: aperto un nuovo Sportello Evoluto a Palagianello

Oggi la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha aperto un nuovo Sportello Evoluto a Palagianello, situato in via Gramsci, confermando così il suo ruolo di unica banca presente nel centro urbano. Con questa nuova apertura, l’istituto bancario consolida ulteriormente il suo legame con il territorio, offrendo soluzioni innovative per rispondere alle necessità quotidiane dei cittadini. Il nuovo Sportello Evoluto permette ai clienti di eseguire in autonomia una vasta gamma di operazioni bancarie grazie a postazioni self-service, facili da usare e sicure. Inoltre, per coloro che necessitano di supporto, è previsto l’intervento di un consulente da remoto.

La cerimonia di inaugurazione ha avuto inizio con il taglio del nastro da parte di Vernina Margherita, Responsabile della Filiale di Palagiano, accompagnato dalla benedizione di Don Giovanni Magistro, parroco della Madonna Regina del Rosario. L'evento ha visto la partecipazione del Sindaco di Palagianello, Giuseppe Gasparre, e di altre autorità locali. Per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sono intervenuti il Consigliere Guglielmo Morea, il Vice Direttore Generale Francesco Paolo Acito, il Direttore Commerciale Vincenzo Marvulli, la Dirigente Comunicazione Rossella Dituri e il Direttore IT Gabriele Porcelli.

"L'inaugurazione del nuovo Sportello Evoluto", ha dichiarato il Presidente Leonardo Patroni Griffi, "testimonia il nostro impegno verso la comunità di Palagianello. Essere l’unico istituto bancario presente sul territorio dimostra la volontà di rimanere un punto di riferimento stabile e vicino alla comunità".