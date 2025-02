BPPB sostiene la prevenzione oncologica in collaborazione con l’Associazione Una Stanza per un Sorriso

BPPB e Una Stanza per un Sorriso uniti per la prevenzione: un incontro ad Altamura per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce

La prevenzione oncologica è un tema cruciale per la salute pubblica, e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa concreta per sensibilizzare la comunità sull’importanza dello screening oncologico. Presso la filiale di Altamura, si è tenuto un incontro dal titolo “L’importanza dello screening oncologico”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Una Stanza per un Sorriso.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore sanitario che hanno sottolineato come la diagnosi precoce sia fondamentale per combattere le neoplasie. Il dottor Mario De Siati, Direttore della Struttura Complessa di Urologia dell’Ospedale della Murgia, ha spiegato che i tumori urologici sono in aumento e ha posto l’accento sui principali fattori di rischio, tra cui età, familiarità, fumo e obesità. Ha quindi ribadito quanto siano essenziali i controlli periodici e l’adozione di uno stile di vita sano.

“Diffondere la cultura della prevenzione è fondamentale per costruire una comunità più sana e consapevole”, ha sottolineato Rosella Calderazzi, Presidente del Comitato ESG BPPB. “Come Banca radicata nel territorio, ci impegniamo a portare avanti iniziative concrete che possano fare la differenza nella vita delle persone, contribuendo al loro benessere e alla crescita collettiva.”

Dal punto di vista ginecologico, il dottor Giovanni Falcicchio, specialista in ginecologia e ostetricia, ha parlato della prevenzione dei tumori femminili, evidenziando il valore di esami come il Pap test e la mammografia. Questi strumenti diagnostici consentono di individuare le patologie in fase iniziale, aumentando significativamente le possibilità di cura e sopravvivenza.

“Per la nostra Banca il benessere della comunità è una priorità assoluta”, prosegue Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione BPPB. “Siamo convinti che la prevenzione giochi un ruolo cruciale nella tutela della salute e, per questo, continueremo a sostenere progetti concreti che sensibilizzino e informino i cittadini, contribuendo a creare una cultura della prevenzione più diffusa”.

“La salute è il nostro bene più prezioso, difendiamola”, dichiara Rosanna Galantucci Presiedente dell’Associazione Una Stanza per un Sorriso. “Lo screening oncologico salva le vite. Agire in tempo significa ridurre drasticamente il rischio di complicazioni e aumentare le possibilità di cura. Questo evento non è solo un’opportunità informativa, ma un invito concreto ad abbracciare la prevenzione come un gesto d’amore per sé stessi e per chi ci circonda”.

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione da parte del pubblico, che ha avuto la possibilità di interagire con i medici presenti e approfondire i temi trattati. La BPPB e Una Stanza per un Sorriso confermano così il loro impegno nel promuovere la salute e la prevenzione oncologica, con l’intenzione di organizzare nuovi incontri e attività a favore della comunità.

Il reportage dell'evento di BPPB e Associazione Una Stanza per un Sorriso ad Altamura