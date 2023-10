Bricocenter: siglata una nuova partnership con Glovo

Bricocenter, al via partnership con Glovo: disponibili sull'app 13 mila referenze del fai da te

Glovo, la più grande piattaforma di consegne multi-categoria in Italia, ha siglato una partnership con Bricocenter, insegna leader della Distribuzione Organizzata che offre prodotti e servizi per il fai da te per la manutenzione e il miglioramento della casa e del giardino. In particolare, al momento del lancio, la partnership consentirà ai negozi del noto brand del settore del bricolage, presenti a Milano e Cinisello Balsamo, di consegnare in città e nell’hinterland, offrendo ai clienti un’ampia selezione di prodotti tra le 13.000 referenze del catalogo. Dall’attivazione iniziale, è previsto un piano di espansione che coinvolgerà oltre 40 punti vendita su tutto il territorio italiano.

Bricocenter, che da 40 anni fa della prossimità ai propri Clienti un elemento distintivo, trova con questa partnership un modo moderno ed innovativo per essere ancora una volta il miglior “vicino di fare”. L’accordo con Bricocenter rafforza ulteriormente la gamma di prodotti offerti da Glovo agli utenti della piattaforma e il suo posizionamento nel settore del Quick-commerce, che consente ai consumatori di ricevere prodotti acquistati dai negozi e retailer di prossimità in un tempo ridotto (dai 15 ai 60 minuti). Il Quick-commerce, in particolare, è un fattore chiave di crescita per Glovo ed ha subito un'accelerazione nel 2023. Nell’ultimo anno si è registrato infatti un forte aumento delle persone che effettuano acquisti tramite l'app Glovo con un incremento del 70% negli ordini di prodotti non alimentari.