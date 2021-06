Cibo a domicilio sì ma sempre più sano, specialmente d’estate. I nuovi trend

Ordinare cibo a domicilio ormai è una prassi talmente consolidata che il ricordo della classica ‘pizza a casa’ fa quasi tenerezza. Oggi l’offerta è letteralmente esplosa e si può ordinare letteralmente di tutto. Negli anni si sono specializzati anche i delivery che puntano sul cibo di qualità e, soprattutto, sano.

Basti pensare che solo nel 2019, e quindi prima della pandemia, l’healthy food era cresciuto nel nostro paese del 150% trainato da grandi (e a volte misteriose) passioni come il pokè, le insalatone con la frutta secca, gli ‘avocado burger’.

Un trend particolarmente marcato nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e a sorpresa Pescara) che vede un fiorire di start-up innovative. Sono servizi “one shot” oppure ad abbonamento, che consentono di farsi recapitare direttamente a casa piatti freschi oppure pronti da scaldare, spesso preparati seguendo le indicazioni di un nutrizionista. Il meccanismo di funzionamento delle varie piattaforme è molto simile e la mission è comune: fornire al cliente cibi salutari e bilanciati. Gli ordini si effettuano online, mentre le tempistiche di consegna variano di caso in caso.

Una delle primissime è stata Nutribees che ha lanciato la ‘Summer Selection’, una selezione di ricette scelte dalla Dott.ssa Francesca de Blasio, biologa nutrizionista. L’idea è quello di un accompagnamento ‘intelligente’ alla prova costume, anche se in realtà il vero intento è quello di incidere nell’educazione ad una sana alimentazione tutti i mesi dell’anno.

La selezione è varia e incontra tutti i gusti e le necessità, con primi e secondi di carne e di pesce e opzioni vegetariane e vegane. Tra le ricette della Summer Selection NutriBees ripropone alcuni dei suoi best-seller, come la Tagliata di pollo al balsamico e goji con cicoria saltata, e lancia ricette nuove, pensate per l’estate come Spada con julienne di porro, dadolata di verdure e riso venere.

“Con l’arrivo dell’estate cresce la necessità di mangiare più sano e le ricette della Summer Selection di NutriBees sono un ottimo punto di partenza per iniziare a prendersi cura del proprio benessere con una dieta bilanciata” dichiara la Dott.ssa De Blasio, Biologa Nutrizionista e Dottore di Ricerca in Medicina Preventiva. “Ho scelto personalmente, dall’ampia offerta di ricette di NutriBees, una selezione di piatti che avessero un moderato apporto calorico e di grassi, un medio/elevato apporto proteico e un elevato apporto di fibra, in modo da garantire la completezza dei nutrienti, che è la base per un’alimentazione sana e sostenibile nel tempo, contrariamente alle diete “lampo”, troppo restrittive, di cui sentiamo tanto parlare con l’arrivo dell’estate”.

Su Squat & Basilico che, vince il binomio tra sana alimentazione e attività fisica come chiave per mantenersi in salute. Come si legge sul sito, l’obiettivo è “promuovere uno stile di vita sano e bilanciato, proponendo cibi in grado di apportare benefici tangibili attraverso menù strutturati da professionisti del settore. Grazie all’esperienza di chef, personal trainer e nutrizionisti, le ricette realizzate sono in grado di aiutare il consumatore nel raggiungimento dei suoi obiettivi.”

Ciascuno può ordinare, dunque, i piatti singoli oppure i menù sulla base dei propri obiettivi scegliendo tra cinque opzioni: Detox, Fitness, Healthy, Ipocalorico e Stop&Go. I piatti si possono conservare fino a 15 giorni in frigorifero e vengono consegnati in tutta Italia: a Roma e a Bologna è attivo un servizio di delivery in 40 minuti,

I fondatori di Feat Food si definiscono una fitness foodtech company la cui missione è “facilitare la quotidianità delle persone tramite un servizio che consenta loro di ricevere ovunque vogliano dei prodotti alimentari ultra-personalizzati che le facciano rimanere in salute. Puntiamo a creare una piattaforma dove il benessere sia fisico che mentale sia una meta raggiungibile ed alla portata di tutti.” Anche in questo caso, l’utente può sia scegliere i singoli piatti (presentati spiegando qual è l’apporto calorico e quello dei singoli macronutrienti) sia un piano personalizzato settimanale che si chiama Feat Plan ed è studiando dagli esperti del team.

Quantità e tipologia degli ingredienti si può personalizzare, mantenendo però sempre l’equilibrio nutrizionale curato a garantito da Feat Food stessa. Il servizio è attivo in tutta Italia con tempi di consegna differenti: nelle principali città del centro Nord l’ordine viene evaso in 24/48 ore, mentre nelle città minori, al Sud e nelle Isole, è necessario aspettare un giorno in più. Le spedizioni sono gratuite dai 50 € in su.

L’obiettivo invece della piattaforma Diet To Go è fornire un percorso dietetico. Il servizio “Classic” (disponibile solo a Milano) e “Per te” sono direttamente finalizzati al dimagrimento, ma esiste anche l’opzione “Scegli tu”, che permette a ciascun cliente di personalizzare l’ordine. In questo caso, è possibile selezionare i piatti preferiti da un menù elaborato da un team di biologi nutrizionisti specializzati in alimentazione umana. Si tratta di piatti equilibrati, sani e spesso ipocalorici pronti da riscaldare o mangiare, studiati anche dal punto di vista del senso di sazietà.