Cimolai: bilancio 2024 positivo e portafoglio ordini oltre 850 milioni di euro

Cimolai: ricavi oltre 350 milioni di euro nel 2024, previsioni positive per il 2025 con un portafoglio ordini di 850 milioni

Cimolai conferma il suo trend di rilancio, chiudendo un anno ricco di risultati finanziari e operativi incoraggianti e tracciando una rotta ambiziosa per il futuro. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Marco Sciarra, ha esaminato i dati di prechiusura dell’esercizio 2024 e approvato il budget per il 2025, evidenziando performance sopra le aspettative. Nel 2024, i ricavi hanno superato i 350 milioni di euro, registrando una crescita del 20% rispetto all’anno precedente, con un EBITDA che ha superato i 30 milioni di euro. L’utile netto si attesta intorno ai 13 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, risulta nettamente migliorata rispetto alle previsioni del piano concordatario.

Il portafoglio ordini ha raggiunto una cifra superiore a 850 milioni di euro, garantendo la copertura dei volumi previsti per il 2025 e il 65% di quelli stimati per il 2026. Per il 2025, Cimolai stima ricavi di circa 360 milioni di euro e un EBITDA ancora superiore ai 30 milioni, confermando la solidità della strategia aziendale.

Tra i principali progetti in corso si annoverano opere di rilevanza globale, come l’ELT (Extremely Large Telescope) nel deserto cileno di Atacama, il lotto 2 della linea 17 della Metropolitana di Parigi, e infrastrutture strategiche italiane, tra cui la nuova Torre Piloti di Genova e l’Ospedale Borgo Roma di Verona. Cimolai è inoltre impegnata in opere ferroviarie e viarie, come la Statale 106 Jonica e i viadotti della linea Napoli-Bari, nonché in iniziative internazionali nel settore delle energie rinnovabili e del gas.

Il presidente Marco Sciarra ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti: “I numeri del 2024 confermano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo consolidato la ripresa aziendale grazie a una strategia di adattamento alle sfide di un mercato in costante evoluzione, valorizzando le competenze del nostro personale e investendo in innovazione sostenibile. Guardiamo al futuro con fiducia, con obiettivi di crescita ambiziosi per il 2025 e il 2026”.