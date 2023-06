Cisco digitalizza la rete di trasporto di Snam con la tecnologia Cisco RON

Snam, la rete ottica di nuova generazione si servirà della tecnologia Cisco RON

La collaborazione fra Snam e Cisco avviata nel 2010 prosegue oggi con la realizzazione di una nuova rete ottica multiservizio, che sarà implementata entro il 2024, in grado di connettere in maniera più veloce ed efficace i punti di controllo e monitoraggio della rete di trasporto nazionale del gas. I dati raccolti saranno usati per gestire da remoto l’infrastruttura e offrire, applicando algoritmi di intelligenza artificiale (AI), servizi evoluti come la manutenzione predittiva negli impianti. La rete ottica di nuova generazione si servirà della tecnologia Cisco RON (Routed Optical Networking) e sarà in grado di offrire una capacità di banda pari a 400 Gigabit/secondo: 40 volte in più rispetto all’attuale rete, basata sulla tecnologia denominata DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing), di tipo più tradizionale.

I vantaggi della tecnologia RON

Le prestazioni di questa nuova rete multi-servizio si possono comparare a quelle delle reti operate dai grandi fornitori di telecomunicazioni. Essa si basa su una unica infrastruttura, che supporterà le esigenze di Snam in vari modi:

- controllo e gestione per trasportare e mettere a disposizione in modo sicuro il traffico dati necessario al telecontrollo della rete di backbone di trasporto del gas (circa 12.000 km di gasdotti principali e 1630 punti di controllo sparsi sul territorio italiano);

- per collezionare i dati dai sistemi e sensori Internet of Things (IoT) dislocati nei 1630 punti di controllo e trasmetterli ai sistemi di gestione e monitoraggio;

- per rafforzare la rete di comunicazione di proprietà di cui Snam si serve per connettere tutte le attività aziendali, collegando un centinaio di sedi sul territorio nazionale.

Tutti questi diversi tipi di dati saranno convogliati in modo sicuro verso i due data center di Snam, i suoi headquarters e il cloud.