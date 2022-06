Cody, bilancio 2021: ricavi in forte crescita pari a €6,5 milioni

Cody, chiuso 2021 con ricavi più che quadruplicati rispetto al 2020

Cody, catena italiana di healthy food pokè, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che registra ricavi pari a 6,5 milioni di euro, in crescita del 333% rispetto agli 1,5 milioni di euro del 2020 realizzati con 10 punti vendita.

Davide Cappelletti, fondatore e Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “È con grande soddisfazione che annunciamo oggi gli eccellenti risultati di bilancio 2021, con ricavi 6,5 milioni di euro in crescita superiore al 300% grazie soprattutto al piano di nuove aperture portate avanti che stimiamo possano raggiungere 25 punti vendita entro la fine dell’anno. Puntiamo nel secondo semestre 2022 a proseguire nello sviluppo della nostra catena con nuove aperture in città medio-grandi su tutto il territorio nazionale”.

Cody, fondata nel 2016 da Davide Cappelletti, conta ad oggi, dopo l’apertura dell’ultimo punto vendita a Campobasso, 15 punti vendita in Italia, di cui 5 avviati da inizio anno. Cody è attiva sia attraverso la catena di stores che il delivery, canale di vendita destinato a un’ulteriore accelerazione nei prossimi anni come confermato dagli studi di mercato (UBS stima una crescita pari a 306 miliardi di euro nel 2030 con un CAGR del 15%).

Gli store Cody si distinguono per la customer experience unica, grazie alle ampie metrature degli spazi, all’elevata qualità dei prodotti, all’ampia offerta delle pokè bowl, di sushi e delle cotture in tempura che consentono di gustare l’eccellenza di piatti esotici. In particolare, gli ampi open space permettono di vivere un ambiente accogliente e ricco di sapori, in linea con il concetto di healthy food di cucina contemporanea, dinamica e di qualità. Gli investimenti in sviluppo tecnologico e digitalizzazione garantiscono una gestione efficiente e rapida degli ordini.