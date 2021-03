Comer Industries: utile a 21,8 Mio di euro (+17,6%), EBIT a 30,4 Mio (+9,2%)

Matteo Storchi, Comer Industries: “Grande soddisfazione per i risultati, nonostante il contesto macroeconomico il Gruppo riafferma lo sviluppo degli ultimi anni e prosegue con gli investimenti in innovazione e sostenibilità”

Il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A., società quotata al segmento AIM di Borsa Italiana a capo di un Gruppo player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, si è riunito oggi per esaminare e approvare il progetto di bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020.

I risultati 2020 I risultati evidenziano un consolidamento del percorso di sviluppo del Gruppo, con volumi in linea con l’esercizio precedente nonostante il contesto macroeconomico di forte incertezza e, a fronte del consistente piano di investimenti proseguito anche nel 2020, un deciso incremento, per il quarto anno consecutivo, di tutti i margini di redditività e dei principali indicatori di solidità patrimoniale. Il fatturato consolidato 2020 si attesta a 396,2 milioni di euro, in decremento solo del 2,1% a cambi correnti e dello 0,6% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2019. Fatturato generato per l’89% al di fuori dei confini italiani. Un risultato di rilievo considerando il contesto economico globale, frutto in particolare alle ottime performance ottenute nel comparto industriale e nei mercati Asia Pacific.

In crescita la redditività operativa sia in termini di valori assoluti che in rapporto al fatturato, con un EBITDA adjusted che si attesta a 50,1 milioni di euro, in miglioramento del 11,3% e pari al 12,6% delle vendite, un EBIT a 30,4 milioni di euro, in crescita del 9,2% e pari al 7,7% dei ricavi, e un Utile Netto che raggiunge quota 21,8 milioni di Euro, +17,6% rispetto ai 18,5 milioni dell’esercizio precedente e pari al 5,5% del fatturato. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 presenta un saldo positivo pari a 3,2 milioni di euro, in miglioramento di oltre 32 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2019. Il saldo al 31 dicembre 2020 include 26,7 milioni di euro di liquidità netta e 23,5 milioni di debiti finanziari derivanti dal trattamento contabile dei contratti di leasing secondo IFRS 16.

“Nonostante il contesto macroeconomico globale e la forte incertezza che ha caratterizzato il mercato per tutto il 2020 – ha commentato Matteo Storchi, Presidente e CEO del Gruppo Comer Industries - i risultati del nostro Gruppo non possono essere letti che con grande soddisfazione: un fatturato consolidato che, in linea con l’esercizio precedente, riafferma lo sviluppo degli ultimi anni e una redditività in ulteriore crescita con il proseguimento del piano di investimenti. Abbiamo scelto con cura gli aspetti che riteniamo prioritari per il futuro nostro e delle prossime generazioni, con azioni concrete che vogliamo portare avanti negli anni a venire”. “Il futuro ci pone davanti molte sfide e noi siamo pronti ad affrontarle – ha proseguito Storchi - forti dei nostri valori e del nostro desiderio di continuare ad essere protagonisti. In un momento storico in cui tutti disquisiscono di sostenibilità, di innovazione, di leadership noi non vogliamo limitarci a parlarne, alle parole preferiamo i fatti”.