Consulenza applicativa, Sesa completa l'acquisizione di InformEtica Consulting

Il Gruppo Sesa cresce ancora nel settore della consulenza applicativa, grazie all'acquisizione di InformEtica Consulting

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati attesi nell’anno fiscale al 30 aprile 2023 pari a circa 2,85 miliardi di euro e 5.000 dipendenti, ha acquisito tramite la società controllata totalitaria Var Group, l’intero capitale sociale di InformEtica Consulting, società con sede a Verona ed operatore di riferimento nella consulenza applicativa su piattaforma Sap. Grazie a questa operazione, che fa seguito all’acquisizione del 15% del capitale realizzata 12 mesi fa, il Gruppo Sesa continua a sviluppare le competenze rafforzando la presenza nel settore delle soluzioni software basate su piattaforma Sap, a supporto dei distretti del Made in Italy.

InformEtica, con sede a San Martino Buon Albergo (Verona) ed un organico di 40 risorse umane, ricavi per 6 milioni di euro ed un Ebitda margin pari al 10% dei ricavi, ha costruito in quindici anni di attività una forte presenza e credibilità sul mercato del Triveneto e nel settore manifatturiero, con un utilizzo evoluto della soluzione Sap Business One e rilevanti investimenti nella realizzazione di applicazioni cloud e di un motore di integrazione tra piattaforme eterogenee, in un’ottica di utilizzo di ERP on demand e Pay per Use.

InformEtica, acquisita da Var Group tramite la controllata Var One, player di riferimento europeo nel mondo Sap Business One, contribuisce alla formazione di un polo di aggregazione nel settore dei servizi applicativi sia su piattaforme internazionali che proprietarie con circa 60 milioni di euro di ricavi e 300 risorse umane nel solo settore Sap ed oltre 250 milioni di ricavi e 1.500 risorse a livello complessivo ERP e Vertical Applications, a supporto dei distretti del Made in Italy quali Meccanica, Automotive, Fashion, Retail, Wine and Food, Pharma e Terziario.