Cosmofarma 2024, Named Group: presentata un’ampia selezione di prodotti

Named Group a Cosmofarma 2024 presenta un’ampia selezione di prodotti e si aggiudica il premio ‘Innovation & Research Award’

Named Group, polo italiano della salute naturale, ha fatto il suo ingresso alla prestigiosa fiera Cosmofarma, evento leader nel settore della salute, della cura della bellezza e dei servizi farmaceutici. L'evento si è tenuto presso Bologna Fiere dal 19 al 21 aprile e ha visto quest’anno, per la prima volta, la presenza di Named Group, una nuova realtà nata nel 2022 dall'unione di diverse aziende storiche, tra cui Specchiasol, Named,Phytogarda, Wellmicro, Farma-Derma, Named sport, New Penta, e GDI Martera.

L'ingresso di Named Group a Cosmofarma segna un momento significativo per il Gruppo, che si aggiudica il premio Innovation & Research Award, per la categoria alimentazione e integrazione con il prodotto TRIOBIOTIX 360, un integratore alimentare a base di probiotico e prebiotico che favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale. Il Gruppo si è presentato come una combinazione unica di competenze scientifiche e manageriali, ereditate dalle aziende che lo compongono, sostenute da un impegno costante in ricerca e innovazione. Named Group ha esposto una vasta selezione dei suoi prodotti, che spaziano dalla nutraceutica, ai dispositivi medici all'analisi del microbiota, offrendo soluzioni mirate per favorire e mantenere il benessere intestinale, cardiovascolare, respiratorio, della pelle e psicofisico.

Uno degli eventi principali durante la giornata di apertura è stato l’incontro dedicato ai farmacisti intitolato "Vibracell, ritorno al futuro: i benefici della fermentazione naturale", organizzato da Named Group. Questo evento ha offerto un'opportunità unica per approfondire i benefici della fermentazione naturale, con la partecipazione del brand ambassador del prodotto, il leggendario Jury Chechi, campione del mondo di ginnastica e medaglia d'oro olimpica. Tra i prodotti in primo piano di Named Group, spicca IMMUN'AGE, un integratore a base di papaya fermentata noto per le sue potenti proprietà antiossidanti, supportato da numerosi studi scientifici. L'azienda ha presentato anche SAMBUCOL, un integratore a base di succo di bacche di sambuco nero arricchito con vitamina C e zinco, per sostenere le difese naturali dell'organismo.

La presenza di Named Group a Cosmofarma ha testimoniato il suo impegno nel fornire soluzioni innovative e sicure per le esigenze di salute individuali. Alessio Romitelli, Deputy CEO di Named Group, ha sottolineato l'importanza di questa partecipazione come un'opportunità per condividere la missione dell'azienda a prendersi cura delle persone attraverso prodotti di alta qualità e innovativi.

I prodotti presentati da Named Group riflettono l'impegno del Gruppo nel fornire soluzioni personalizzate per il benessere fisico e mentale delle persone, valorizzando ciò che la natura offre e il rigore scientifico assicura. Con oltre 100 brand sviluppati, prodotti e commercializzati il Gruppo continua a crescere e a espandersi, con una presenza consolidata in oltre 65 Paesi e una rete di quasi 10.000 farmacie, parafarmacie ed erboristerie partner in Italia. Gli stand di Named Group hanno offerto un'esperienza unica per esplorare l'ampia gamma di prodotti innovativi e di alta qualità offerti dal Gruppo. Con la sua presenza a Cosmofarma, Named Group si è confermato come un punto di riferimento nel settore della salute naturale, pronto a soddisfare le esigenze di benessere di un pubblico sempre più attento ed esigente.

L’intervista di affaritaliani.it a Alessio Romitelli, Deputy CEO di Named Group

Durante la prima giornata di fiera, Alessio Romitelli, Deputy CEO di Named Group, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: “Facendo leva sulle differenti expertise e sul valore umano, che consideriamo strategico sia all’interno del Gruppo, certificato come una delle migliori realtà in cui lavorare in Italia (Great Place to work 2024) sia, appunto, per le soluzioni innovative che comprendono nutraceutici, alimenti e integratori per la nutrizione sportiva, prodotti per la dieta chetogenica, cosmetici e dispositivi medici, kit di analisi molecolare del microbioma. Named Group è un attore unico e originale nel mercato europeo della nutraceutica, dove siamo presenti in 65 Paesi. Il Gruppo è il risultato della comunione di competenze scientifiche e manageriali provenienti dalle diverse aziende che lo compongono e quindi dei circa 600 professionisti che quotidianamente mettono al servizio la loro conoscenza, la loro capacità ma soprattutto la loro passione per offrire le soluzioni migliori sul mercato. Al centro della nostra attenzione c’è la salute della persona nella sua totalità, per accompagnarla lungo tutto il percorso della sua vita”.

Romitelli ha aggiunto: “La nostra ampia offerta di prodotti è dedicata a specifiche esigenze di salute per ogni età e, nell’ottica di un’offerta sempre più personalizzata, tra le aziende che fanno parte del nostro Gruppo c’è Wellmicro, esclusivamente dedicata all’analisi del microbiota e leader nell’analisi metagenomica del microbiota intestinale e vaginale. Wellmicro ha recentemente adottato la tecnologia “shotgun”, che consente di sequenziare simultaneamente tutto il DNA di tutti i microrganismi (batteri, virus, miceti e parassiti) presenti negli ecosistemi intestinale vaginale. Grazie a un metodo di interpretazione metagenomica avanzato e proprietario è in grado di offrire test del microbioma che restituiscono una fotografia tassonomica e funzionale senza precedenti per completezza e affidabilità di analisi. Un tassello importante per rispondere alle specifiche esigenze di benessere e aiutare medico e farmacista a individuare un percorso sempre più preciso e, appunto, personalizzato”.

“Named Group si dedica costantemente e con passione allo studio di nuovi approcci di sviluppo e il nostro patrimonio di competenze - insieme agli investimenti in ricerca e innovazione, si traducono in vantaggio competitivo in un contesto in cui la capacità chiave è quella di intercettare con anticipo i trend di salute. Tra le aree sulle quali stiamo concentrando maggiormente i nostri investimenti in ricerca e sviluppo vi è la formulazione di prodotti innovativi, la tecnologia applicata e la formazione dei professionisti della salute”, ha concluso Romitelli.