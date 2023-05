Cosmoprof Worldwide Bologna: i trend beauty 2023

Cosmoprof Worlwide Bologna 2023 presenta le tendeze globale del mondo beauty

Cosmoprof Worldwide Bologna si conferma l’osservatorio principale per le tendenze del mondo beauty a livello mondiale. Grazie al contributo dell’agenzia internazionale BEAUTYSTREAMS, la scorsa edizione ha presentato progetti e iniziative speciali per raccontare l’evoluzione dell’industria: dai movimenti sociali, economici e ambientali del futuro di CosmoVision, che maggiormente impatteranno sullo sviluppo del settore, alla visione delle tendenze attuali e alla loro interpretazione da parte delle aziende presenti a Cosmoprof con CosmoTrends Report.

CosmoVision 2023 – 2028

CosmoVision è una previsione strategica per l’industria dei temi più attuali, che possono offrire nuove opportunità di crescita per aziende e operatori. Quest'anno, BEAUTYSTREAMS ha evidenziato come tema guida CELEBRATING OTHERNESS – Beauty in the unique: l’inclusività diventa un valore fondamentale nelle abitudini di acquisto, e l’approccio “one fits all” scomparirà gradualmente lasciando spazio all'iper-personalizzazione. Ogni aspetto del singolo, dalla personalità alle esigenze e preferenze personali, dalle affinità culturali alla sessualità, fino alla definizione di genere ed età, giocherà un ruolo centrale nella definizione molto personale di un individuo. Accettando la loro unicità, i consumatori saranno attratti da quei marchi, prodotti e servizi che saranno in grado di rispondere alle loro esigenze e comunicheranno i loro stessi valori.

A supporto del tema CELEBRATING OTHERNESS, BEAUTYSTREAMS ha evidenziato in manifestazione 5 trend, presentandoli con un’installazione dedicata e un talk all’interno del calendario CosmoTalks, alla presenza di Lan Vu, Founder & CEO di BEAUTYSTREAMS, Emma Wingate, Pitch Global Innovation Director, Beauty & Wellbeing di UNILEVER, e Michele Vershoore, Scientific Director di L’Oréal Research&Innovation. A moderare l’intervento, Michael Nolte, SVP e Creative Director di BEAUTYSTREAMS.

Il primo trend, NOT ABOUT AGE racconta come il mercato si apra a nuove tipologie di prodotto, non solo per le giovani generazioni, ma anche per consumatori più adulti e di altre fasce di età. L’età media della popolazione aumenta sempre di più, e come evidenziato durante il talk è necessario accompagnare il consumatore attraverso le diverse fasi della vita, aiutando ad accettarne effetti e trasformazioni. Un ruolo centrale in questo approccio è quello della comunicazione, che deve seguire questo approccio di accettazione di sé non demonizzando i segni del tempo, come ha evidenziato Emma Wingate di UNILEVER riferendosi, ad esempio, alla crescente percentuale di consumatori che non intervengono più per coprire i capelli bianchi. I brand devono modificare il proprio approccio promuovendo una sana prevenzione per una migliore salute e benessere del corpo, di contro all’ansia e al timore del passare del tempo denunciati durante il talk da Lan Vu di BEAUTYSTREAMS.