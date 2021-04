Deliveroo, la piattaforma si espande in altre nove città e nuovo spot in tv

Continua a crescere il numero di città italiane in cui Deliveroo è presente. E da domenica è on-air il nuovo spot sull’elemento che, più di ogni altro, guida i gusti e le esperienze dei consumatori. Questo mese la piattaforma leader dell’online food delivery estende il proprio servizio a nove nuove città della Penisola, raggiungendo la cifra complessiva di 273 città dove è possibile ordinare il cibo dei propri ristoranti preferiti attraverso la App. Da questo mese il servizio di Deliveroo sarà attivo anche ad Ancona, nella Marche. Oltre al capoluogo marchigiano, le altre città in cui l’App farà il proprio debutto ad aprile sono Lagundo, in Alto Adige, Alpignano, Collegno e Rivoli nell’hinterland torinese, Acilia, Dragona e Monterotondo in provincia di Roma e Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia.

“Stiamo lavorando per raggiungere quota 300 città che ci aspettiamo di coprire entro la fine del 2021” ha Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia. “La presenza di Deliveroo è sempre più capillare e si irrobustisce in realtà molto importanti del Paese come le aree metropolitane di Roma e Torino. Siamo orgogliosi di essere accompagnati in questo percorso non solo dai migliori ristoranti delle città in cui siamo presenti, ma anche da alcuni tra i più importanti brand della grande distribuzione italiana come Carrefour Italia, Conad e Fresco Market”. Da questo mese più di 200 store per la spesa a domicilio in 30 città Con l’espansione territoriale, cresce anche il servizio di consegna di prodotti alimentari da supermercati, che consente ad un numero sempre maggiore di italiani di utilizzare Deliveroo anche per ordinare e ricevere rapidamente a casa la spesa, con quei prodotti freschi o confezionati di cui si dovesse aver bisogno durante la giornata. Da questo mese il servizio è attivo in 30 città, con più di 200 store disponibili in piattaforma. Ed è on-air il nuovo spot “Deliveroo.

Tutto per il gusto.” Aprile è anche il mese di lancio della nuova piattaforma globale del brand, con il nuovo spot “Deliveroo. Tutto per il gusto” che è on-air da domenica 11. La nuova piattaforma -che vive anche sui canali digital e social- fa leva sull’elemento che, più di ogni altro, guida le preferenze e l’esperienza dei consumatori quando ordinano su Deliveroo: l’ottimo cibo. Con la nuova campagna di comunicazione Deliveroo vuole quindi celebrare il ruolo centrale del cibo nella vita delle persone, sottolineando il proprio impegno a garantire la migliore esperienza di gusto da più di 115.000 ristoranti partner e supermercati, nei 12 Paesi in cui è presente. La nuova piattaforma è stata sviluppata, a livello globale, dall’agenzia creativa Pablo. La pianificazione è a cura di Initiative