Deutsche Bank Italia: Michele Campanardi nominato nuovo Chief Risk Officer

Deutsche Bank Italia: annunciata la nomina di Michele Campanardi a nuovo Chief Risk Officer Italy

Deutsche Bank ha nominato un nuovo Chief Risk Officer (CRO) Italy. A ricoprire il ruolo dal 1° settembre sarà Michele Campanardi, il quale opererà a riporto di Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy, e di Sandra Heinrich, Head of CRM MidCaps Europe & Business Banking Germany and Head of Risk Europe (ex. UK & Ireland/Germany). Terminati con successo i necessari passaggi autorizzativi esterni e interni, Campanardi entrerà anche a far parte del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank.

Campanardi arriva in Deutsche Bank da BPER Banca, dove dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Chief Lending Officer, responsabile dell’area crediti della banca, a riporto del CEO. In questa posizione, è stato anche membro del board di Bibanca, la banca del Gruppo BPER specializzata in credito al consumo ed e-money, e di Sardaleasing, la società di leasing del Gruppo.

Campanardi vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario. Dopo un decennio in Credito Italiano prima e nel gruppo UBI poi, nel 2002 è entrato nel Gruppo BPER Banca dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Divisione Crediti, nella Divisione Corporate e nell’area CRO, dove ha lavorato per circa 9 anni, come Head of the Group Risk Management Service prima e Chief Risk Officer poi.

“Ci congratuliamo con Michele e gli diamo il benvenuto in DB", ha commentato Roberto Parazzini, Chief Country Officer Italy di Deutsche Bank. "Michele è un professionista di grande esperienza, con una profonda conoscenza del contesto bancario italiano. Il suo arrivo rafforza ulteriormente il team manageriale della nostra banca e garantisce una leadership solida e competente al team CRO Italy”.