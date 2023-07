Digital Value acquisisce A-76 e si rafforza nel mercato della Cyber Security

Digital Value acquisisce il controllo di A-76 rafforzando le competenze e l’offerta di servizi nel mercato della Cyber Security

Digital Value, operatore di riferimento in Italia nel settore delle infrastrutture ICT con ricavi consolidati di € 708,5 milioni nell’anno fiscale al 31 dicembre 2022, ha comunicato l’acquisizione del controllo di A-76, start up innovativa specializzata nel campo della cyber security, precedentemente controllata da TT Tecnosistemi Spa Società Benefit. In seguito a questa operazione, A-76 sarà rinominata Digital Value Cyber Security. L’iniziativa permetterà di completare il portafoglio di soluzioni per la sicurezza delle infrastrutture ICT con servizi innovativi di prevenzione (penetration test e cyber threat intelligence), di monitoraggio e gestione dei rischi cyber più complessi attraverso il Security Operation Center (SOC). Con l'aumento delle minacce cibernetiche e la crescente necessità di protezione delle informazioni aziendali, Digital Value ha riconosciuto l'importanza di accelerare l’integrazione delle attività già svolte all’interno del Gruppo per rafforzare e migliorare l’offerta ai propri clienti.

Massimo Rossi, Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value, ha commentato: “L’obiettivo prioritario di Digital Value è sempre stato quello di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni per i bisogni di investimento nelle infrastrutture ICT. Oggi come non mai la sicurezza informatica è un’esigenza di mercato su cui si sta investendo in misura crescente. Con questa operazione Digital Value arricchisce la propria offerta di servizi e migliora il proprio posizionamento grazie a risorse specializzate e strumenti all’avanguardia per la messa in sicurezza dei dati e delle infrastrutture dei nostri clienti”.

Silvano Gori, Amministratore Delegato di Digital Value Cyber Security ha dichiarato: “Siamo attivi nel campo della cyber security dal 2019 e stiamo assistendo a un livello di aggressioni informatiche sempre più alto. Unire le nostre competenze a quelle presenti in Digital Value non solo ci rende più forti, ma ci distingue anche come piattaforma innovativa in grado di offrire un portafoglio completo di servizi di cyber security. Questo ci dà un vantaggio competitivo significativo e ci permette di ampliare la nostra presenza sul mercato, conquistando nuovi clienti e mantenendo la fiducia di quelli esistenti.”