Eataly, le proposte per Pasqua: più di 80 colombe e uova

Le proposte di Eataly per Pasqua: più di 80 colombe e uova

Anche quest’anno, Eataly propone in occasione di Pasqua una vasta scelta di specialità, tra uova pasquali e colombe. Sono, infatti, oltre 80 le referenze che colorano gli scaffali di Eataly. Si va dai grandi classici immancabili alle versioni gourmet e firmate da chef di fama. Ma anche new entry che testimoniano la continua ricerca e selezione di specialità frutto del lavoro di tanti artigiani, piccoli produttori e marchi storici italiani.

Tra le colombe, ecco le specialità della tradizione di Tommaso Muzzi, la colomba pere e cioccolato di Bonifanti e quella ai tre cioccolati di Olivieri. I più golosi troveranno anche l'immancabile al pistacchio di Vergani, con la crema al pistacchio che si fonde alla perfezione con l'impasto, il tutto rifinito da una copertura al cioccolato. E ancora la colomba artigianale di Italo Vezzoli, all’interno senza canditi e all’esterno con glassa di mandorle, zuccherini e mandorle intere; quella di Renato Bosco, preparata con Pasta Madre Viva nel laboratorio del Maestro di lievitati veronese; la versione classica mandorlata ma anche quella al limoncello e la smeralda farcita con crema di pistacchio, di Sal De Riso, direttamente dalla costiera amalfitana.

La selezione di Eataly comprende anche le colombe firmate da rinomati chef che propongono la loro versione del dolce pasquale. Ecco quella di Carlo Cracco, nella veste classica, ai tre cioccolati o al cioccolato caramellato e glassata al pistacchio. Sempre da Milano arriva la colomba di Voce Aimo e Nadia: lievito madre, uova da allevamento a terra, arance candite della Calabria e mandorle biologiche pugliesi sono gli ingredienti. Anche Niko Romito firma la sua colomba d’autore: tradizionale e al cioccolato, frutto di un processo produttivo artigianale di più di 60 ore.

La proposta di uova spazia dalle ricette classiche a quelle più originali. Ecco il Cremino doppio strato di Baratti & Milano, composto da due diversi strati di cioccolato, in cui si alternano un purissimo cioccolato gianduia o fondente, ad una morbida e vellutata crema di nocciola tonda gentile; l’uovo Colors Fondente e quello con frutta secca di Bodrato; il Platò bigusto di Majani, dalla particolare forma piatta, elegante e ricercato; le uova Diamond Gold e Black, dall’estetica di design, di Cioccolati Gourmet.

Tra le varianti di gusto delle colombe ci sono la versione più classica, quella ai quattro frutti e quella al cioccolato e lamponi: tutte accomunate da un morbido impasto fatto con lievito madre, uova fresche da galline allevate a terra e vaniglia del Madagascar. Le uova Eataly sono caratterizzate da una attenta lavorazione a mano del cioccolato. Tre di loro hanno una golosa scocca di cioccolato a strati che a sua volta contiene una crema: si tratta dell'uovo di cioccolato fondente con crema al cacao e fave di cacao, quello al latte con crema al cacao e granella di nocciola e la versione al latte con crema al cacao e granella di pistacchio. C’è poi anche la versione più classica, quella al cioccolato al latte, realizzato da un unico strato di finissimo cioccolato al latte.

I banchi freschi del Mercato di Eataly propongono le migliori materie prime, per il pranzo di Pasqua e il pic-nic di Pasquetta. In macelleria c’è un’ampia selezione per la grigliata, ma non solo: spiedini, suino e manzo di razza Fassona Presidio Slow Food, pollo a lento accrescimento, arrosticini, bombette pugliesi, salsicce, salamelle. E ancora l'agnello sambucano delle valli cuneesi da allevamenti sostenibili e l'abbacchio romano Igp, dalla tradizione laziale. In pescheria sono tante le proposte provenienti dai nostri mari: il pesce intero, a tranci e filetti, lupini, vongole, ostriche, gli spiedini preparati ogni giorno freschissimi e tante altre specialità.

Immancabili sulla tavola di Pasqua, sono anche i salumi e i formaggi, che Eataly seleziona tra i migliori del territorio, con un’attenzione ai localismi e ai Presìdi Slow Food. Di grande scena, oltre che bontà, è l'uovo di caciocavallo di Ignalat, incartato come un uovo di Pasqua. In panetteria si possono trovare invece il casatiello e la torta al formaggio, oltre a tutte le tipologie di pane impastato e cotto nel forno a legna dei laboratori di produzione a vista ogni giorno. Infine, le grandi enoteche di Eataly propongono una vasta selezione dei migliori vini rossi, bianchi, bollicine e dolci, oltre alle birre, artigianali e di produzione locale.