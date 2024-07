EDF, Edison, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare insieme per lo sviluppo del nucleare

EDF, Edison, Federacciai, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare: firmato Memorandum of Understanding per favorire l'uso del nucleare in Italia

EDF, Edison, Federacciai, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere l'uso dell'energia nucleare a favore della competitività e della decarbonizzazione delle acciaierie italiane. L'intesa mira a esplorare e valutare opportunità di coinvestimento nella realizzazione di impianti nucleari innovativi Small Modular Reactor (SMR) per soddisfare le esigenze del settore siderurgico e a considerare le opportunità di approvvigionamento a medio-lungo termine di energia nucleare, utilizzando prioritariamente la capacità sull’interconnector tra Italia e Francia.

L'accordo prevede l'impegno delle parti a valutare la costruzione di piccoli reattori modulari in Italia nel prossimo decennio, avvalendosi della tecnologia SMR adottata da EDF, delle competenze di Edison e delle capacità ingegneristiche di Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare. Questo progetto rappresenta una soluzione strategica per la transizione energetica, combinando energie rinnovabili e gas verdi con energia programmabile e flessibile, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a costi fissi e minimizzando il costo complessivo dell’energia.

"L’accordo firmato oggi riveste un’importanza cruciale per l’industria siderurgica italiana e l'intera filiera produttiva. L’impegno degli acciaieri italiani è chiaro: intendiamo guidare la transizione verso un'industria siderurgica completamente sostenibile. Grazie a intese come questa, l'Italia può diventare, nel giro di pochi anni, la prima nazione al mondo a produrre acciaio completamente decarbonizzato. Il nucleare sarà una componente strategica e indispensabile per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, garantendo all’industria un approvvigionamento energetico sicuro e rispettoso dell'ambiente. Lavoreremo per far sì che questa prima importante intesa possa essere un esempio da estendere a tutti i settori industriali hard to abate: solo così riusciremo a raggiungere i più ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione", ha dichiarato Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai.

Xavier Ursat, Group Senior Executive Vice President di EDF con responsabilità per la Strategia, Tecnologie, Innovazione e Sviluppo, ha aggiunto: "Questo nuovo passo nella cooperazione franco-italiana nell’ambito della produzione di elettricità decarbonizzata di origine nucleare evidenzia il forte impegno di EDF nello stabilire e nel consolidare una relazione di lungo termine, destinata ad accompagnare l’esordio del nuovo nucleare in Italia e a rinforzare la cooperazione industriale tra i due paesi In Italia, in Francia e in Europa".

"L’interesse di un attore di primo piano come Federacciai conferma e rafforza la nostra strategia di collaborare con le aziende e le associazioni di imprese di settori fortemente consumatori di energia per promuovere azioni concrete volte al raggiungimento degli obiettivi climatici europei", ha commentato Marc Benayoun, Group Senior Executive Vice President di EDF, con responsabilità per i clienti e i servizi energetici.

Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, ha chiosato: "L’intesa annunciata oggi segna un ulteriore progresso nella definizione di un‘agenda per l’avvio del nuovo nucleare in Italia. Oggi l’Italia importa circa il 15-20% del proprio fabbisogno energetico da altri Paesi. L’avvio di una filiera nazionale dedicata alla produzione del nuovo nucleare, che valorizza i progressi tecnologici di questi anni ed investe nello sviluppo di competenze locali, rappresenta un’opportunità fenomenale per traguardare non soltanto gli obiettivi di decarbonizzazione ma anche quelli di maggior indipendenza e sicurezza del sistema energetico del Paese".

Edison, con un ruolo di leadership nella transizione energetica grazie al suo diversificato portafoglio di energie rinnovabili e alla sua esperienza nella fornitura di energia e servizi ai clienti industriali, si pone al centro di questa iniziativa, consolidando la propria posizione come player chiave nel settore energetico italiano e nella realizzazione di un futuro sostenibile.