Emirati Arabi, BonelliErede al fianco di Fincantieri nella JV con EDGE Group

BonelliErede, con di Fincantieri nella joint venture costituita insieme a EDGE Group negli Emirati Arabi

BonelliErede annuncia di essere al fianco Fincantieri nella formalizzazione della joint venture MAESTRAL, realizzata con EDGE Group. EDGE, tra i maggiori gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, e Fincantieri, tra i principali gruppi cantieristici al mondo, hanno firmato un accordo che formalizza il lancio di MAESTRAL, la joint venture creata tra le due società nell’ambito della cantieristica navale, basata ad Abu Dhabi. La JV tra le due società, che hanno recentemente annunciato un ordine del valore di 400 milioni di euro, nasce con l’obiettivo di cogliere le opportunità a livello globale di progettazione e produzione di navi militari avanzate. EDGE e Fincantieri deterranno una partecipazione nella JV pari rispettivamente al 51% e al 49%, con una pipeline commerciale di ordini del valore stimato di circa 30 miliardi di euro.

La costituzione della JV è sottoposta a condizioni sospensive standard per questo tipo di operazioni. BonelliErede, tramite l’ufficio di Dubai, ha agito al fianco del team legale interno di Fincantieri con un team composto dal partner Marco De Leo, membro del Focus Team Shipping, Transport & Logistics e managing partner della sede di Dubai, dal managing associate Riccardo Denaro e dalla senior associate Marzia Spadea. Per il team legale interno di Fincantieri hanno agito la General Counsel Alessandra Battaglia, Andrea Buti, Head of International Legal Affairs, Giacomo Ramponi di International Legal Affairs e Giacomo Olivari di Ship Contracts & Sales Support.