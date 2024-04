Engineering: approvato il Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2026

Engineering, annunciata l'approvazione del Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2026 che introduce nuovi obiettivi in campo ambientale

Il Consiglio di Amministrazione di Engineering ha deliberato l'approvazione del Piano Strategico di Sostenibilità per il periodo 2024-2026, delineando una visione chiara e misurabile per l'impegno del Gruppo nei confronti dell'ambiente, della società e della governance (ESG). Questo annuncio segna un importante passo avanti nella storia di Engineering, poiché per la prima volta vengono definiti obiettivi e target misurabili per tutti i 14 Paesi in cui il Gruppo opera, con oltre 70 sedi sparse nel mondo.

L'approvazione di questo Piano rappresenta il consolidamento del crescente impegno di Engineering nei confronti delle politiche ESG, testimoniato dalla partecipazione ad iniziative globali come Open-Es, il Global Compact delle Nazioni Unite, il Manifesto Imprese per le Persone e la Società, e l'adesione a Valore D e alla Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

Il CEO di Engineering, Maximo Ibarra, ha dichiarato: “Il Piano di sostenibilità approvato dal Consiglio di Amministrazione è un passo fondamentale per il Gruppo Engineering, che per la prima volta nella sua storia si dà obiettivi in ambito ESG e traccia un percorso di medio-lungo periodo per essere, insieme con i suoi partner, sempre più resiliente e competitivo sul piano della sostenibilità. Il Piano è parte integrante del nostro percorso trasformativo e non impatterà solo sui modelli organizzativi e di business, ma anche sul nostro modo di portare innovazione per i clienti generando benefici concreti e inclusivi per la società".

"In quest’ottica, abbiamo in programma il rafforzamento della nostra strategia di disegnare prodotti e soluzioni digitali, che nel supportare i partner al raggiungimento di target ESG, siano essi stessi green e sostenibili. Oggi le tecnologie di frontiera come l’Intelligenza Artificiale aumentano la nostra capacità di rispondere a sfide importanti per salvaguardare l’ambiente, disegnare ecosistemi economico-sociali più equi e inclusivi, semplificare la vita delle persone. Con questo piano Engineering si pone come l’azienda tech di riferimento per una transizione digitale capace di abilitare e velocizzare una crescita economica e sociale più green e inclusiva”, ha concluso Ibarra.

Il Piano di Sostenibilità abbraccia diversi aspetti organizzativi e operativi del Gruppo, con un focus particolare sull'accelerazione dell'offerta di soluzioni digitali in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi ESG. Inoltre, viene sottolineato l'impegno verso una maggiore integrazione dei principi di sostenibilità nelle attività di business, adottando anche criteri di green coding per lo sviluppo di software a minor impatto ambientale. Il Piano si estende su un arco temporale fino al 2026 per quanto riguarda la sostenibilità sociale e di governance, e fino al 2030 per gli obiettivi di decarbonizzazione. Tra i target ambientali, Engineering si impegna a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra di scope 1 e 2 del 42% rispetto al 2022, con un piano in valutazione da parte della Science-Based Target initiative (SBTi).

Un altro punto cruciale della strategia è l'impegno a utilizzare il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030 per tutte le sedi e i data center. Inoltre, Engineering si propone di rendere più green la catena di fornitura del Gruppo, supportando almeno il 60% dei fornitori nel fissare obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Nell'ambito sociale, il Gruppo mira a eliminare entro il 2026 la differenza di retribuzione tra donne e uomini e ad aumentare la presenza femminile nei ruoli di leadership. Sono previste iniziative per migliorare l'employee engagement e per diffondere la cultura della sostenibilità tra i dipendenti e gli organi societari.

Il Piano Strategico di Sostenibilità riflette l'impegno di Engineering nel mettere a disposizione competenze tecnologiche e conoscenze di business per sostenere progetti con impatti significativi sull'ambiente, sulle comunità e sulla creazione di modelli sociali inclusivi. Attraverso soluzioni digitali innovative, come l'Intelligenza Artificiale, Engineering mira a ottimizzare la gestione idrica, incentivare l'uso di energie rinnovabili e rendere più accessibili i servizi al cittadino. Con una visione chiara e impegni misurabili, il Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2026 rappresenta un importante traguardo per Engineering nel suo percorso verso un futuro più sostenibile e inclusivo.