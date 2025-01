Essse Caffè e APEI: un’alleanza d’eccellenza che celebra il Made in Italy

Essse Caffè e APEI: una collaborazione che unisce l’eccellenza del caffè e della pasticceria italiana per celebrare il Made in Italy

Essse Caffè, storica torrefazione bolognese sinonimo di qualità e autenticità, stringe una prestigiosa collaborazione con APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana). L’associazione, guidata dal Maestro Pasticcere Iginio Massari, rappresenta il meglio dell’arte dolciaria italiana. Questa sinergia mira a unire tradizione, artigianalità e innovazione, rafforzando il legame tra due simboli del Made in Italy: il caffè e la pasticceria.

Al centro di questa collaborazione c’è la Miscela Masini, il fiore all’occhiello di Essse Caffè. Certificata Premium dall’Istituto Espresso Italiano (IEI), questa miscela combina le migliori varietà di Arabica e Robusta, garantendo equilibrio aromatico, cremosità e struttura. È il partner perfetto per esaltare il gusto di dessert, praline e lievitati di alta pasticceria, confermandosi un elemento imprescindibile per i maestri del settore.

Questa partnership non è solo un accordo commerciale, ma un incontro di filosofie e valori comuni. Essse Caffè e APEI condividono l’impegno nella ricerca dell’eccellenza, il rispetto per la tradizione e un’attenzione costante all’innovazione.

“Siamo onorati di avviare questa collaborazione perché crediamo nella valorizzazione del saper fare italiano. La partnership con APEI rappresenta per noi un passo importante verso una maggiore integrazione con i maestri pasticceri. Con Miscela Masini vogliamo offrire un’esperienza sensoriale unica e sostenere gli operatori del settore, promuovendo la cultura del caffè di qualità che contraddistingue il Made in Italy”, ha dichiarato Ruggero Auteri, Direttore Commerciale Horeca Italia di Essse Caffè.

Anche APEI ha sottolineato il valore di questa sinergia attraverso le parole di Marta Boccanera, vicepresidente, e Felice Venanzi, ambasciatore: “Siamo orgogliosi di collaborare con Essse Caffè. Condividiamo valori fondamentali come la ricerca dell’eccellenza e l’innovazione continua. Questo connubio esalta il caffè come elemento protagonista accanto alle nostre creazioni, valorizzando l’artigianalità e il gusto autentico che rendono unico il Made in Italy”.