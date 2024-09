"Experience": l'evento di Generali Italia tra consulenza e condivisione

Generali Italia celebra l'eccellenza delle sue Agenzie con "Experience": una giornata di dialogo e innovazione a Napoli

Incontro, dialogo e condivisione: sono queste le parole chiave di “Experience”, l’evento che Generali Italia ha voluto dedicare alle sue Agenzie che si sono distinte per la loro capacità di essere Partner di Vita dei clienti a supporto delle loro esigenze di protezione. Una giornata esclusiva, lunedì 16 settembre, con oltre 300 Agenti e tutto il management dell’area Marketing&Distribution della Compagnia guidata dal Country Manager & CEO Giancarlo Fancel, nella città del dialogo per eccellenza, Napoli.

“Abbiamo scelto questa città, così ricca di tradizione musicale e culturale, per ricordarci la bellezza del dialogo, dell’ascolto reciproco e della condivisione", ha commentato Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia. "Nel contesto attuale caratterizzato dall’incertezza, la filiera distributiva si sta spostando rapidamente verso una dimensione consulenziale, in cui gli aspetti tecnici devono essere sempre più aggiornati e rappresentano una precondizione rispetto all’evoluzione che hanno invece i contenuti relazionali e le abilità digitali nel curare la relazione con il cliente, per essere loro Partner di Vita.

"In questi anni abbiamo lavorato in questa direzione per far evolvere il modo nostro di fare assicurazione, trasformando la cultura aziendale, accelerando sulla tecnologia e introducendo nuove competenze, insieme a un percorso formativo di change management dedicato alla Rete per accompagnare questo approccio relazionale ed empatico alla consulenza di valore”, ha concluso Oddone.

La giornata ha previsto un meeting di business con un focus dedicato ai temi del Danni Non Auto e del Vita, seguito da una serata in esclusiva al Teatro San Carlo, il teatro d’Opera più antico del mondo. Un luogo unico ed eccezionale, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, scelto per celebrare i risultati ottenuti dalla Rete di Generali Italia nell’ultimo anno.