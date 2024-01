Expo 2025, Osaka: presentato il Padiglione Italia

Expo 2025: iniziano i lavori per la costruzione del padiglione Italia. Il tema di quest'anno è "l'arte rigenera la vita"

Si è tenuta oggi, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la presentazione del Padiglione Italia che sarà protagonista all'Expo 2025, programmato nella città di Osaka (Giappone) dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. L'evento è stato organizzato dalla confederazione AEPI (Associazioni europee di professionisti e imprese) in collaborazione con il Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025, l'Azienda Speciale Palaexpo e la Fondazione Italia Giappone.

Il cuore del Padiglione Italia, concepito dall'architetto di fama internazionale Mario Cucinella, è stato svelato nel corso della presentazione, che ha visto la partecipazione di illustri personalità, tra cui il Presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo Marco Delogu e il vice Capomissione dell'Ambasciata del Giappone in Italia Otsuka Kengo. Il Ministro Ozuka Kengo ha sottolineato l'importanza dell'Expo 2025 come opportunità per promuovere il marchio "Made in Italy". Ha, inoltre, evidenziato l'interesse delle aziende giapponesi verso le PMI italiane, nonostante le sfide legate al COVID-19 e a complesse situazioni geopolitiche. Il desiderio è che l'Expo, ospitato in Giappone, riesca a favorisca l'interazione e la creazione di relazioni sinergiche tra le imprese dei due paesi.

"Capita spesso che la nostre più cultura trovi difficoltà nel farsi conoscere nel mondo. Questa è l’occasione perfetta per ribaltare la situazione", ha dichiarato Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025. "Vogliamo presentarci con le nostre persone, i nostri talenti, i nostri giovani. L’arte non è solo cultura intesa come esposizione colta, ma è nel nostro artigianato e nelle nostre tradizioni popolari. L’idea è quella di dare al pubblico ciò che ancora non conosce di noi".

Vattani ha poi fornito dettagli chiave sul progetto del Padiglione Italia, enfatizzando il rispetto degli archetipi italiani e l'approccio innovativo al tema "l'arte rigenera la vita". Questa concezione dell'arte come motore di innovazione, tecnologia ed ingegneria, ha trovato espressione anche nel video che sarà proiettato all'interno del padiglione, narrando la storia dei rapporti tra Italia e Giappone. La struttura, posizionata strategicamente a ovest e in prossimità di uno degli ingressi principali, è la prima ad aver avviato i lavori di costruzione, segnando così un passo avanti fondamentale rispetto ad altri paesi.

L'Expo 2025 si configura come una straordinaria opportunità per presentare all'Asia le eccellenze italiane, aprire nuovi orizzonti e favorire lo sviluppo di nuove relazioni commerciali. Lo studio del Politecnico di Milano sottolinea che la partecipazione all'Expo potrebbe portare a un aumento dell'export italiano del 20%, con un guadagno stimato di oltre 600 milioni di euro.

Il Giappone rappresenta il luogo ideale per promuovere il "Made in Italy", grazie alla sua familiarità con la nostra tradizione manifatturiera e alle connessioni preesistenti. L'Expo diventa così un palcoscenico privilegiato per presentare al mondo le nostre eccellenze, offrendo un'occasione unica per riflettere sui punti di forza e sulle sfide condivise del Paese, come l'invecchiamento della popolazione e l'abbandono dei borghi rurali.