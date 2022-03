Fater: Francesca Marchi entra nel team comunicazione

Fater: Francesca Marchi è la nuova Corporate Communication and Sustainability communication External Director

Fater spa, l’azienda in joint venture paritetica fra Procter & Gamble e Angelini Industries, conosciuta in Italia attraverso i marchi Pampers, Lines e Ace, quest’ultimo anche in 37 Paesi nel mondo, annuncia la creazione di una nuova funzione di Corporate e Sustainbility Communication e nomina Francesca Marchi Corporate e Sustainability Communication Executive Director.

Francesca Marchi ha maturato un’esperienza più che ventennale nel mondo della consulenza strategica e delle pubbliche relazioni con incarichi crescenti in diversi settori di business sia in agenzie di relazioni pubbliche che in azienda fino a ricoprire il ruolo di communication and external relations director in Publicis Groupe.

“Penso che il senso di essere azienda oggi sia contribuire ad un cambiamento positivo – dichiara Antonio Fazzari, General Manager di Fater spa - vogliamo rafforzare l’ascolto degli stakeholder e far sì che le nostre azioni risuonino nella società e nella cultura. La nuova direzione che abbiamo creato racchiude tutte le aree della comunicazione in un dialogo trasparente che mette al centro la persona. Sono grato a Francesca per aver accettato questa sfida”.

Al nuovo direttore esecutivo fanno riferimento quattro aree:

Media: guidata da Stefania Marinangeli, Head of Media & Brand Integrated Communication External Relations: guidata da Marco Fabrizio Sambuco, External Relations Senior Manager, Sustainability: guidata da Daniele Eccher dall’Eco, Corporate Sustainability Senior Manager, Internal Communication: guidata da Cecilia Coletta - Internal Communication Manager.

“Sono molto felice di entrare a far parte di un’azienda come Fater e ringrazio Antonio Fazzari e tutto il team per la fiducia. L’azienda, grazie ai suoi prodotti, entra quotidianamente nelle case delle persone ed è proprio da questa vicinanza e dai valori che guidano Fater e i suoi brand che vogliamo partire per definire una rinnovata relazione con gli stakeholders – dichiara Francesca Marchi.

La manager si coordinerà con la direzione comunicazione di Angelini Industries e di Procter & Gamble per favorire sinergie e condividere know how.