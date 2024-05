Ferrarelle, Salvatore Mascaro nominato Head of Trade Marketing

Ferrarelle, Salvatore Mascaro è il nuovo Head of Trade Marketing

Ferrarelle Società Benefit annuncia l’ingresso di Salvatore Mascaro come Head of Trade Marketing. Mascaro riporterà al Sales Director Andrea Marino e avrà la responsabilità di impostare iniziative di creazione di valore congiunto con i clienti, nei canali retail e away from home, migliorandone presenza e visibilità nei punti di consumo.

Mascaro ha lavorato precedentemente nell’area commerciale di multinazionali come Barilla, Birra Peroni e Coca-Cola HBC Italia, lavorando in differenti contesti e canali di vendita, dalla gestione di clienti nazionali gdo a quella di importanti wholesalers di rilevanza nazionale, per completare la sua esperienza con progetti di route to market nel Canale Horeca.