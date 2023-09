FIAGOP: al via la campagna di sensibilizzazione "Accendi d'Oro"

FIAGOP lancia la campagna di sensibilizzazione "Accendi d'Oro, Accendi la speranza" e sostiene i bambini malati di cancro

Settembre è un mese di speranza, il mese in cui il mondo si unisce per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sull’importanza della lotta al cancro pediatrico. Il CCAM (Childhood Cancer Awareness Month) è un’iniziativa globale ideata da Childhood Cancer International e promossa in Italia da FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica), di cui Peter Pan Odv, associazione di accoglienza gratuita e supporto per famiglie con figli malati di cancro, è uno dei membri.

Dal 23 al 30 settembre 2023, FIAGOP, in collaborazione con le sue 32 associazioni sparse su tutto il territorio italiano, darà vita alla campagna di sensibilizzazione nazionale "Accendi d'Oro, Accendi la speranza". L’obiettivo è accendere l’attenzione delle istituzioni e della popolazione sulle sfide legate alla lotta contro il cancro in età pediatrica. Una luce dorata illuminerà monumenti, punti iconici e luoghi di interesse in tutto il paese e non solo.

In particolare, sabato 30 settembre, Peter Pan illuminerà il Colosseo, grazie alla collaborazione del Parco Archeologico del Colosseo e del Comune di Roma; il monumento simbolo della capitale, un segno di speranza per tutti i bambini che nel mondo combattono contro la malattia. L’evento si terrà dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in Largo Gaetana Agnesi, sopra la fermata della metropolitana “Colosseo”. Durante la serata, la Banda Musicale della Polizia di Stato eseguirà brani dal vivo. La partecipazione, libera e gratuita, rappresenta un’opportunità per unirsi a questa nobile causa.

In Italia ogni anno si verificano circa 2.200 casi di neoplasie maligne tra i bambini e gli adolescenti, con l’80% di probabilità di guarigione grazie ai progressi nella ricerca medica. Tuttavia, circa 500 bambini e ragazzi non sopravvivono a causa di diagnosi tardive o di terapie obsolete. La ricerca su nuovi farmaci per il cancro pediatrico è ancora in ritardo rispetto a quella per gli adulti. Il tema dei “Guariti” e delle ripercussioni a lungo termine, diventa sempre più importante. Si stima che oggi in Italia ci siano quasi 50.000 persone che hanno avuto un tumore in età pediatrica.