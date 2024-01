Fincantieri: l'avanzamento tecnologico dei sottomarini U212 NFS

Fincantieri: i battelli del programma U212 NFS vedranno l’adozione di un innovativo sistema di batterie al litio

Il programma U212 NFS (Near Future Submarine) per la costruzione di quattro nuovi battelli per la Marina Militare, che vede la design authority di Fincantieri e un’importante partecipazione dell’industria nazionale, compie un importante passo in avanti verso l’adozione di un sistema di batterie al litio a bordo. L’innovativo LBS viene sviluppato anche grazie a Power4Future, la joint venture tra FincantieriSI e Faist Electronics, e alla controllata di Fincantieri CETENA, e porterà ad un incremento dell’efficienza operativa.

È una mossa strategica verso l’adozione di un soluzioni di stoccaggio energetico più sostenibili pronte per essere implementate nello scenario navale subacqueo e di superficie, sottolineando l’impegno dell’Italia nell’investire in tecnologie avanzate e nel posizionarsi all’avanguardia delle capacità di difesa in ambito navale.