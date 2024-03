Fincantieri lancia Operae Interiors, nuovo player del design di lusso

Fincantieri presenta il nuovo player dell'interior design di lusso "Operae Interiors": obiettivo 50 milioni entro il 2028

La scena dell'interior design di lusso si arricchisce di un nuovo protagonista: Operae Interiors. Presentata oggi a Milano dal CEO Davide Biddiri, ma già attiva nel settore dal 2023, questa nuova realtà promette di portare l'eccellenza del "Made in Italy" nel mondo, con soluzioni personalizzabili e 'chiavi in mano'. Operae Interiors, figlia del colosso della cantieristica navale Fincantieri e di Marine Interiors, specializzata nella realizzazione di interni per navi da crociera, si pone l'ambizioso obiettivo di fornire soluzioni d'arredo di alta gamma, su misura e completamente adattabili alle necessità dei clienti.

La forza di Operae Interiors risiede nella sua capacità di presidiare diversi segmenti del mercato del lusso, dall'yachting alla residenza, dall'hospitality al fashion retail. La filosofia aziendale si basa sull'ascolto attento delle esigenze del cliente, trasformando ogni progetto in una vera e propria opera d'arte attraverso un approccio "sartoriale" e un servizio 100% "tailor made".

Ma ciò che rende unica Operae Interiors è il suo network di oltre 500 botteghe artigiane e fornitori selezionati, capaci di realizzare pezzi unici ed esclusivi che soddisfano le visioni più ambiziose dei clienti. Questo approccio, combinato con il DNA tecnologico e innovativo del Gruppo Fincantieri, garantisce la massima qualità, rispettando i tempi e le aspettative più elevate.

Operae Interiors, con sede in quattro città italiane tra cui Milano e La Spezia, si avvale di un team di 30 persone altamente specializzate e di un'area mock-up di 2.500 m2, evidenziando un approccio all'avanguardia nel mondo dell'interior design. Nei suoi primi mesi di attività, la società è riuscita rapidamente ad affermarsi come player di punta in diversi mercati: Italia ed Europa, ma anche USA e Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti). Oggi, mira a espandersi ulteriormente su scala globale, mantenendo sempre salde le radici nell'eccellenza manifatturiera italiana.

Il CEO Davide Biddiri ha espresso grande fiducia nel futuro di Operae Interiors, prevedendo ricavi pari a 13 milioni di euro entro la fine dell'anno e un obiettivo di 50 milioni di euro entro il 2028. L'azienda, oltre a puntare sulla crescita globale, si impegna a sostenere le piccole e medie imprese artigiane italiane, promuovendo l'identità e l'eccellenza del "Made in Italy" nel mondo. Operae Interiors, con il suo approccio innovativo e la sua dedizione all'artigianato italiano, si pone come un faro nel settore dell'interior design di lusso, promettendo di portare un tocco di bellezza e innovazione in ogni angolo del mondo.

L'intervista di affaritaliani.it a Davide Biddiri, CEO di Operae Interiors

Davide Biddiri, CEO di Operae Interiors, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it il percorso di crescita della nuova realtà spin-off di Fincantieri, che punta a crescere sempre di più anno dopo anno. "Operae Interiors nasce nel 2023 da un’idea condivisa con il management di Fincantieri, con l'obiettivo di espandere la società verso settori già attigui a quelli in cui eravamo presenti. Difatti, Fincantieri ha già al suo interno Marine Interiors, oggi leader mondiale nell’arredamento di navi da crociera, che quest’anno ha fatturato più di 300 milioni di euro", ha spiegato Biddiri.

Il mercato dell'interior design di lusso è oggi in forte crescita, con buone marginalità per il futuro. "In possesso del know-how necessario per entrare in questo mondo, abbiamo deciso di creare una società ad hoc: Operae Interiors. Con noi operano soci esterni che provengono direttamente dal mondo dell'interior e che ci permettono di completare la nostra offerta", ha continuato il CEO di Operae Interiors. "Abbiamo compiuto un anno circa dieci giorni fa, raggiungendo un fatturato addirittura superiore ai 10 milioni di euro. Siamo riusciti ad entrare in tutti i mercati su cui puntavamo, dall'alberghiero fino al mondo delle ville private e del retail. Il nostro obiettivo è crescere oltre i 50 milioni in quattro anni. Nonostante questo possa essere considerato come un obiettivo sfidante, pensiamo di farcela".