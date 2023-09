Fintech, IG annuncia una nuova partnership con Societe Generale

IG, al via collaborazione con Societe Generale: l'obiettivo è offrire certificati a leva fissa e covered warrants in Italia

IG, una delle principali fintech al mondo, ha annunciato oggi la partnership con Societe Generale, uno dei leader europei del settore dei servizi finanziari, per offrire in Italia certificati a leva fissa e covered warrants. Questi strumenti saranno emessi da Societe Generale Effekten con la garanzia di Societe Generale e disponibili sulla piattaforma di trading di IG. Negoziabili su Spectrum Markets, i prodotti saranno offerti ai clienti di IG in Italia.

I clienti di IG potranno ottenere un'esposizione ai principali sottostanti, quali indici, azioni e valute, beneficiando al contempo della possibilità di investire nei prodotti quotati di Societe Generale: trasparenza dei prezzi, esecuzione su una sede di negoziazione regolamentata e un elevato grado di liquidità fornito dal market-maker, che consentono ai clienti un accesso diretto agli asset globali. Questa gamma di prodotti, già offerta in altri Paesi, è ora disponibile anche per i clienti IG in Italia.

"Siamo molto felici di questa nuova partnership con Societe Generale, che rafforza la nostra offerta di soluzioni accessibili e testimonia ancora una volta l'impegno di IG nel fornire ai trader un’esperienza di investimento sempre più completa ed esaustiva. Grazie all’unione tra la solida expertise di IG nelle piattaforme di trading e l'esperienza di Societe Generale nella costruzione di prodotti finanziari, i clienti italiani potranno ora accedere ai certificati a leva fissa e ai covered warrants di Societe Generale sulla nostra piattaforma innovativa, costruita appositamente per offrire ai trader prodotti quotati in totale efficienza e trasparenza", Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia.