Fondazione CDP: annunciato il Primo Premio Innovazione Sociale per un’Italia più equa e inclusiva

Fondazione CDP lancia il Primo Premio Innovazione Sociale: oltre 500 mila euro per progetti innovativi di inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili

Fondazione CDP, ente non-profit di Cassa Depositi e Prestiti, ha avviato il “Premio Innovazione Sociale”, un’iniziativa destinata a premiare le migliori idee innovative per l’inclusione sociale e professionale delle fasce più fragili della società. In collaborazione con Intesa Sanpaolo, il premio intende sollecitare e sostenere progetti che possano generare un impatto positivo e duraturo, puntando su soluzioni basate sull’uso di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, e forme innovative di vita comunitaria, come il co-housing.

Il premio, che mette in palio oltre 500mila euro, è aperto a enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali che operano nelle seguenti aree: anziani soli, persone senza dimora, disabili, persone con problemi di dipendenza, vittime di violenza, detenuti o ex-detenuti, migranti e rifugiati politici. Fondazione CDP ha diviso il premio in tre categorie in base allo stato di avanzamento del progetto: fase pilota, media scala e larga scala. Per ciascuna categoria, il primo classificato riceverà 90mila euro, mentre il secondo 45mila euro.

Un ulteriore riconoscimento, del valore di 90mila euro, verrà assegnato grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale, ed è dedicato al progetto più innovativo nell’applicazione di strumenti tecnologici e intelligenza artificiale per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone più vulnerabili.

Oltre ai premi in denaro, Fondazione CDP e Intesa Sanpaolo offriranno supporto concreto alle organizzazioni non-profit vincitrici, con la messa a disposizione di conti correnti, finanziamenti agevolati fino a 250mila euro e l’accesso alla piattaforma di raccolta fondi For Funding. Inoltre, verranno previsti percorsi di mentoring intensivo e opportunità di coprogettazione con gli attori del sociale, per ottimizzare le soluzioni e rafforzare l’impatto dei progetti.

Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione CDP, ha sottolineato che l’obiettivo del premio è incentivare soluzioni concrete per costruire un’Italia più equa, dove innovazione e solidarietà possano rispondere alle sfide sociali urgenti. Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto che l’impegno sociale della banca passa attraverso la collaborazione tra il profit e il non-profit, come strumento per generare soluzioni sostenibili e innovative.

Le candidature sono aperte fino al 7 aprile 2025 e l’evento finale per la premiazione dei vincitori si terrà entro ottobre dello stesso anno.