Fratelli Branca Distillerie: Claudia Ciacci nominata nuova general manager

Fratelli Branca Distillerie annuncia la nomina di Claudia Ciacci come nuova general manager

Claudia Ciacci è stata designata come la nuova general manager di Fratelli Branca Distillerie, portando con sé una solida esperienza nel settore dei liquori premium. Il suo percorso professionale ha preso avvio nel 2016 all'interno del gruppo, dove ha ricoperto varie posizioni di rilievo, tra cui quella di chief operating officer e membro del consiglio di amministrazione. Precedentemente, Ciacci ha accumulato esperienze significative come project manager presso Roland Berger Strategy Consultants e come analista finanziario da Procter & Gamble. Sotto la guida del presidente Niccolò Branca e di Claudia Ciacci, Fratelli Branca Distillerie si propone di consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, con un impegno costante verso l'innovazione e lo sviluppo di strategie vincenti.

"Abbiamo l'obiettivo di espanderci in tutte le categorie. Pianifichiamo la digitalizzazione dei processi, lo sviluppo dell'Horeca e l'ampliamento del nostro portafoglio prodotti", ha spiegato Ciacci a Pambianco Wine&Food. Nel frattempo, il gruppo Branca International, la cui proprietà è in capo alla famiglia Branca e che controlla Fratelli Branca Distillerie, la filiale argentina F.lli Branca Destilerías e Branca Usa, ha chiuso positivamente il 2023 con risultati soddisfacenti in tutto il mondo. "In Argentina abbiamo raggiunto un nuovo record per Fernet Branca e altri mercati, come Italia e Stati Uniti, hanno registrato ulteriori sviluppi". Nel 2022, il gruppo ha segnato ricavi per 420 milioni di euro, registrando un aumento del 37%.