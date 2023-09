Frieze Seoul, illycaffè: presentata la illy Art Collection di Judy Chicago

illycaffè ritorna a Frieze Seoul e presenta la illy Art Collection firmata da Judy Chicago

illycaffè, l’azienda globale del caffè conosciuta per la sua qualità sostenibile e per il canale di comunicazione privilegiato che ha creato con il mondo dell’arte, è il coffee partner di Frieze Seoul, una delle più importanti fiere internazionali di arte contemporanea che quest’anno ospiterà oltre 120 gallerie provenienti da 30 paesi diversi. La filosofia che ha guidato l’azienda verso l'arte contemporanea nasce da un'interpretazione estesa del concetto di "cultura del caffè" in cui la dimensione estetica ha un ruolo importante.

Sono nate così le illy Art Collection, le iconiche tazzine da caffè che più di 30 anni fa hanno trasformato un oggetto d’uso quotidiano in una tela sulla quale più di 125 artisti di fama internazionale hanno rappresentato le proprie creazioni. I visitatori e gli espositori di Frieze Seoul che dal 6 al 9 settembre si recheranno nella lounge illy (settore B), potranno fare una pausa caffè e scoprire l’ultima illy Art Collection disegnata da Judy Chicago, immersi in uno spazio in cui la bellezza del design sofisticato dell’artista americana si fonde con la bontà dell'aroma del caffè illy, offrendo un’esperienza visiva e tattile, di contatto con l’arte contemporanea.

Judy Chicago è nota per raffigurare i ruoli e le conquiste delle donne nel corso della storia e nella cultura. Con questa illy Art Collection, l’artista illustra la transizione dalle costrizioni sociali storicamente imposte alle donne a un luogo di libertà culturale e creativa. Ogni tazza della collezione, attraverso la sua creatività, rappresenta una figura femminile di rilevanza storica appartenente a epoche differenti: la regina di Francia Maria Antonietta; Madame de Staël, romanziera, filosofa e saggista politica; la scrittrice femminista George Sand; la scrittrice Virginia Woolf.

"Siamo orgogliosi di essere global coffee partner di Frieze Seoul, una delle principali fiere d'arte internazionali, con la quale condividiamo i valori legati alla passione per l'inclusività e per la condivisione", ha commentato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè. "iIlycaffè ha scelto di esprimere la sua identità proprio attraverso l'arte contemporanea, un mondo con cui ha costruito un rapporto che dura da più di 30 anni".