Gardant si rafforza: al via partnership con Immobiliare.it

Gardant consolida la propria posizione di operatore real estate attraverso la partnership con Immobiliare.it

Gardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit management, ha sottoscritto un accordo di partnership con Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, consolidando la propria posizione quale operatore real estate. Tramite la propria divisione Real Estate, Gardant gestisce oggi, dal repossess alla rivendita sul mercato, oltre 1,100 immobili, con una attività di remarketing che negli ultimi 3 anni ha visto la dismissione di oltre 400 immobili. Inoltre, al momento, Gardant gestisce 7 veicoli Reoco e 3 veicoli Leaseco funzionali alla propria attività di servicing in ambito real estate.

"L'attività di real estate servicing funzionale alla gestione di attivi collegati a posizioni creditizie è elemento essenziale della nostra offerta a banche e investitori. Siamo infatti uno dei principali operatori di veicoli Reoco in Italia e uno dei pochi credit manager specializzati nel leasing. Di recente abbiamo esteso anche l’operatività della nostra SGR al comparto immobiliare" spiega Mirko Briozzo, CEO di Gardant.

“Attraverso l’intesa raggiunta saremo in grado di ampliare il nostro raggio d’azione e aumentare la profondità di informazioni sugli asset in cessione" afferma Vittorio Giannetti, Co-Chief Servicing Officer e responsabile dell'area Real Estate di Gardant. "Le informazioni raccolte grazie a questa partnership, infatti, saranno funzionali sia a rifinire il nostro posizionamento sul mercato sia per cogliere nuove occasioni di business”.

La collaborazione consentirà l'ottimizzazione della promozione sul portale di annunci immobiliari maggiormente focalizzati, con possibilità di supportare l’offerta anche attraverso iniziative di advertising mirate. L’intesa permetterà a Gardant di monitorare in forma centralizzata il flusso di interesse da parte del mercato sui portafogli offerti e, al contempo, di accedere a una più ampia platea di investitori.

Antonio Intini, Chief Business Officer di Immobiliare.it ha commentato: "Siamo davvero felici e orgogliosi di questa partnership e di poter supportare l'azienda nel suo percorso di crescita nel settore del real estate. Con i nostri servizi avanzati di marketing, i dati a nostra disposizione e report studiati appositamente per questa nuova collaborazione, saremo al fianco di Gardant per prendere decisioni sempre più informate in base alle performance dei portafogli".