Generali apre le porte del Campus di Mogliano Veneto per la "Tech Conference"

Generali ospita la Tech Conference 2023 presso il Campus di Mogliano Veneto: il polo dell'innovazione in Italia

Generali apre le porte del suo Campus di Mogliano Veneto per un viaggio all’insegna dell’innovazione. In questi giorni 250 persone hanno partecipato alla Generali Tech Conference 2023, evento di un’intera giornata, organizzato dalla Compagnia in collaborazione con il Google Developer Group di Venezia, per presentare le sfide della trasformazione digitale. Generali negli ultimi anni ha cambiato il modo di fare assicurazione trasformando la cultura aziendale, accelerando sulla tecnologia e introducendo nuove competenze e nuovi modi di lavorare per garantire una sempre migliore customer experience della propria Rete e dei propri Clienti.

La Compagnia ha accelerato sulla tecnologia, introducendo nuove competenze (cloud, IoT, digital, automazione e data science) e nuovi modi di lavorare (Agile, DevOps, Next Normal). L’ambizione è quella di raggiungere gli standard di servizio di una digital company attraverso il miglioramento continuo e una serie di iniziative trasformative: le Generali che non ti aspetti. L’evento si è aperto con gli interventi dei keynote speaker Fabio Oggioni, Group Head of IT e CEO di Generali Operations Service Platform, e Gian Luca Verraz, Head of IT di Generali Italia.

In un contesto in cui tutte le aziende stanno affrontando grandi cambiamenti e sfide tecnologiche, Generali ha voluto organizzare un momento di riflessione grazie alle testimonianze di esperti del settore e ai professionisti della Compagnia che hanno raccontato, da una molteplicità di punti di vista, i modi in cui la trasformazione digitale favorisce e accelera i processi alla base del business. La giornata ha offerto occasioni di networking fra professionisti del settore anche attraverso momenti dedicati all’interno dell’IT Lab, dove il Team dell’Information Technology di Generali ha presentato agli ospiti le nuove soluzioni e le progettualità sviluppate.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare e condividere le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale offerte da Generali nell’ambito IT e nelle più innovative professioni digitali. Inoltre, gli ospiti hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino il contesto lavorativo della Compagnia effettuando un tour del Campus dove hanno visitato i nuovi spazi di Agile working, il Country Operations Center e l’Innovation Park, hub per provare sul campo, in modalità start up, i nuovi prototipi e le nuove tecnologie digitali per lo sviluppo di soluzioni assicurative all’avanguardia.