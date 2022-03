Generali, azionista di maggioranza nella jv assicurativa Vita in India

Generali completa l’operazione per diventare azionista di maggioranza nella joint venture assicurativa Vita in India

Generali ha completato l’acquisizione dell'intera partecipazione (circa il 16%) detenuta da Industrial Investment Trust Limited in Future Generali India Life e la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato avente ad oggetto azioni di FGIL, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità regolamentari e antitrust. Generali detiene così una partecipazione di circa il 68% in FGIL, che potrebbe salire al 71% entro la fine del 2022 a seguito di ulteriori aumenti di capitale riservati.

“L’operazione è in linea con la strategia di Generali di rafforzare il proprio posizionamento in questo mercato ad alto potenziale”, ha affermato Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali. “E siamo felici di consolidare la nostra presenza in India, diventando Partner di Vita per un numero sempre maggiore di clienti indiani”.

“Siamo entusiasti di poter consolidare la nostra posizione nel segmento Vita e lavoreremo per creare più̀ valore per i nostri clienti, agenti, partner e distributori”, ha aggiunto Rob Leonardi, Regional Officer di Generali Asia.

L’operazione è in linea con la strategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth” volta a rafforzare la posizione di Generali nei mercati a elevata crescita.