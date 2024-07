Genius Watter, arriva dall'Italia la risposta sostenibile per avere acqua pulita

Acqua per tutti, Genius Watter: ecco la soluzione sostenibile che cambia la vita delle persone

In Africa e non solo. Da Carmignano di Brenta (Padova) arriva la soluzione per la desalinizzazione ad osmosi inversa alimentata da fotovoltaico senza batterie e zero emissioni, con un sistema brevettato che permette di avere acqua pulita in luoghi che devono fare i conti con la carenza d’acqua e con la mancanza di energia elettrica. Qui entra in gioco la grande ambizione ed esperienza di Genius Watter, con Dario Traverso amministratore delegato e il padre Franco presidente, che prima ha acquistato in California una tecnologia per costruire celle e pannelli solari con la Helios Technology fondata nel 1981 con sviluppo del mercato in Europa e in Africa, poi con la Silfab dal 2007 divenuta nel 2010 Silfab Solar, con oltre 1000 dipendenti in Canada e Usa con una produzione che si posiziona al secondo posto nel mercato del Nord America per i moduli fotovoltaici.

“Ogni giorno una donna parte alla mattina presto con un recipiente sulla testa, percorre km prima di raggiungere un pozzo, una fonte, per poi ripercorrere la stessa lunga strada sotto il sole per raggiungere casa con l’acqua spesso di scarsa qualità”. Questa è l’Africa dei villaggi rurali, spiega Fabio Traverso, immagine fissata a memoria per chi là c’è già stato, un luogo dove le persone hanno una forte carenza di acqua pulita e i costi per il trasposto della stessa influiscono non poco sul prezzo. Quarantatre anni di esperienza internazionale nel settore hanno permesso di brevettare il sistema italiano Genius Watter per la fornitura di acqua pulita con tecnologia idrica solare sostenibile. Una soluzione con varie applicazioni, attuate al momento principalmente in Africa, in diversi settori: umanitario, civile, industriale, agricolo e turistico per la sostenibilità degli hotel. Obiettivi: tagliare drasticamente i costi in zone colpite gravemente dalla siccità, come isole, coste e territori aridi e dieci milioni di investimenti nei prossimi 18 mesi, per arrivare a 100 milioni in cinque anni. A beneficio di persone e intere comunità.

Acqua buona in Somalia

“A proposito del coinvolgimento delle comunità locali, superata l’iniziale diffidenza e una volta accolto il consenso da parte delle autorità locali, spiega Dario Traverso, studi in economia e commercio internazionale e master a Londra e Shanghai, con esperienze imprenditoriali all’estero, il sistema brevettato in grado di fornire da acqua salmastra di falda o acqua marina, acqua potabile in zone prive di connessione alla rete elettrica, è stato apprezzato anche dagli anziani. Spesso i pozzi vendono contaminati da acqua di mare mettendo in seria difficoltà oltre l’agricoltura, l’approvvigionamento idrico per consumo umano, l’industria e il turismo. In poco più di sei mesi dall’incontro con le istituzioni somale, grazie alla stipula di un accordo di parternariato tra pubblico e privato (Ppp) è stato dato il via all’upgrade degli impianti esistenti con l’ampliamento del fotovoltaico provvedendo alla fornitura di 288.000 litri/giorno. Attualmente, prosegue Traverso, sono due gli impianti attivi in Somalia, uno a solo un km da Xingalool, collegato a un distributore automatico per autocisterne che possono caricare acqua in piena autonomia h 24/7, con un risparmio del 50/70% , finalmente un prezzo accettabile per la popolazione e con una mission in corso, portare l’acqua direttamente nelle case tramite rubinetti e smart meter (contatori intelligenti)”.

Un altro progetto coinvolge 10.000 persone in collaborazione con l’ONU nel 2022 per portare 50mila litri al giorno di acqua potabile a Caynabo, una delle principali città nella regione del Sool in Somaliland. “Qui, precisa l’ad di Genius Watter, il punto di approvvigionamento è in prossimità del centro abitato e la rete è prossima al consumatore, sia per ridurre i viaggi dei camion dell’acqua, sia per ridurre i costi delle emissioni, il sistema di distribuzione automatizzato permette di vendere l’acqua tramite un sistema di voucher prepagati disponibili a breve via internet con possibili rifornimenti a qualsiasi ora del giorno e notte, inclusi i festivi”.

Acqua pulita dal sole per gli Eco-Hotel

Nuove autonomie per consentire agli hotel, resort e strutture turistiche l’approvvigionamento di acqua pulita ed energia, utilizzando il sole, a Foton, località di Praia, a Capo Verde, per il progetto urbano di water factory e a Karafuu a Zanzibar, Tanzania, per tutte le necessità della struttura, più fornitura di acqua al villaggio limitrofo dove risiedono i dipendenti e le relative famiglie. La strategia vincente, prosegue Franco Traverso, Presidente e co-founder di Genius Watter, si basa su due pilastri: la formazione e il coinvolgimento di personale tecnico locale per l’installazione e manutenzione di impianti efficienti e duraturi. “Sostenibilità e inclusività, aggiunge Dario Traverso, non a caso in tutti i sei impianti in funzione: due in Somalia, tre a Capo Verde, e uno a Zanzibar, e altri quattro in costruzione sempre in Africa, forniamo il servizio dell’acqua, dalla progettazione dell’impianto fino alla costruzione, collaudo, gestione e manutenzione a lungo termine da remoto e in loco tramite squadre tecniche italiane e africane, fornendo competenze al team locale. Con il co-finanziamento e in previsione della partecipazione di bandi per accedere a fondi Horizon per implementare progetti innovativi viene assicurata la fornitura di acqua a prezzi migliori di altri sistemi, come il trasporto via camion, per contratti duraturi di 10-15 anni”.

Progetti Green legati all’acqua

Finanza etica e nuove risorse. “La possibilità di accedere a capitali dedicati a progetti green legati all’acqua è grande, la nuova società finanziaria Water Partner, sottolinea Dario Traverso, è nata nel 2024 per supportare l’implementazione e la crescita di Genius Watter con lo scopo di procedere alla raccolta di 500.000€, nel breve periodo per il progetto a Zanzibar e altri soci per la campagna di lending crowdfunding in corso. Questo veicolo ha lo scopo di supportare i progetti promossi e gestiti da Genius Water, senza investire nella struttura operativa, ma investendo in asset. Con rendimenti che superano il 25% sull’investimento nell’anno”.

Lo scenario della disponibilità dell’acqua nel mondo secondo l’ONU indica che 2,2 miliardi di persone non hanno accesso a acqua pulita potabile e sicura e 3,6 miliardi di persone non dispongono di servizi igienico-sanitari sicuri. Una stima dell’ONU prevede che saranno 5 miliardi le persone a subire gli effetti della crisi idrica mondiale entro il 2050.

“Vorremmo cercare di raccogliere 10 milioni, per arrivare a 100 milioni nei prossimi 5 anni con all’attivo più di 200 impianti. Gli occhi sono puntati sul futuro: fissare diverse e molteplici bandierine sul mappamondo, le richieste d’altronde provengono da diversi Paesi, Africa, Asia, Sudamerica, ma anche qui in Italia. Il problema dell’acqua di falda non dolce, ma salata colpisce e mette in crisi anche la nostra agricoltura. Presenti due progetti pilota uno a Catania e uno dimostrativo a Ragusa".

Per facilitare gli scambi costruttivi tra Europa e Africa, agevolando processi virtuosi sul piano economico, sociale, ambientale e culturale VadoinAfrica.com, unisce in un’ampia rete di appassionati imprenditori motivati dai valori.