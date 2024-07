Giro d’Italia “Women 2024", ASPI è Top Sponsor della Maglia Bianca

L'empowerment femminile viaggia in bicicletta. Autostrade per l’Italia Top Sponsor Maglia Bianca del Giro d’Italia “Women 2024"

Autostrade per l’Italia in un viaggio su due ruote tra le bellezze d'Italia, come bandiera itinerante di empowerment femminile. Siamo nel vivo dell’evento organizzato per la prima volta da RCS Sport in partnership con la FCI - Federazione Ciclistica Italiana, che in questi giorni ospita le grandi stelle del ciclismo femminile in gara per conquistare la Maglia Rosa. Otto le tappe in programma, da Brescia fino al gran finale a L’Aquila il 14 luglio.

ASPI ha scelto di sostenere il Giro d’Italia “Women 2024”. Impegnata a dar vita a un ambiente in cui i diritti delle persone siano al centro, l’azienda è attenta alle tematiche di Gender Equality e ai percorsi di crescita professionale che rafforzino la presenza delle donne nell'organizzazione. Importanti i traguardi raggiunti nel Gruppo ASPI rispetto alla valorizzazione dei talenti femminili: tra questi, la costante crescita del numero delle donne laureate in azienda oggi al 34%, di cui il 41% in possesso di laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

A consegnare i premi per ASPI Nadia Zoratto, Technical Authority Ponti e Viadotti Tecne; Flavia Scisciot, Technical Authority Sistemi di trasporto e mobilità sostenibile Tecne; Marilisa Conte, Direzione Engineering & Technical Coordinator; Alessia Ruzzeddu, Direzione Human Capital Organization, Responsabile Welfare Diversity Equity Inclusion and Company Culture; Concetta Testa, Responsabile Sustainability; Laura Onnis, Amministratrice delegata di Elgea, Società del Gruppo impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili nell’ottica della decarbonizzazione; Marco Da Parè, Responsabile tecnica Direzione Tronco Milano e Gianluca Garau, Coordinatore centro esercizio Direzione Tronco Pescara.