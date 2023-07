Grandi Stazioni Retail: a Roma Termini arriva la boulangerie PAUL

PAUL sbarca in Italia con Grandi Stazioni Retail: la famosa boulangerie apre a Roma Termini

Meta di sempre più visitatori provenienti da tutto il mondo, la stazione di Roma Termini, la più grande in Italia e la prima in Europa a livello commerciale, continua ad aprirsi a un pubblico cosmopolita grazie alla sua proposta Food&Beverage, arricchita da un intreccio di influenze sempre nuove di culture e di sapori. Ad accrescere ulteriormente l’offerta è l’arrivo di PAUL, la storica catena francese di boulangerie e ristorazione che ha aperto oggi il suo locale all’interno della Terrazza Termini. Si tratta del debutto di PAUL in Italia, reso possibile dall’accordo tra Areas Italia MyChef, che ne sviluppa il marchio in Italia, e Grandi Stazioni Retail, gestore degli spazi commerciali e pubblicitari delle 14 più grandi stazioni italiane.

Un momento storico per un brand che affonda le sue origini nel IX secolo, quando la famiglia Mayot aprì la prima boulangerie a Croix, vicino a Lille, nel 1889. Da quel momento, la storia di PAUL è stata sempre legata a quella della famiglia, che ne ha preservato il nome e l’identità di generazione in generazione, e ne possiede tutt’ora il marchio. Oggi, PAUL è una realtà internazionale di primo livello, con oltre 780 punti vendita in più di 50 paesi, e un’offerta di alta qualità che abbraccia anche la grande tradizione della patisserie francese.

Nel locale di Termini, ampio 180mq e arredato nel classico stile PAUL, con le tipiche mattonelle bianco e nero e le immagini storiche dei primi negozi, i visitatori potranno scoprire i prodotti più iconici della casa come croissant, pain au chocolate, tarte au citron, molleux au chocolate, eclair e macarons, oltre all’offerta salata di baguette e sfilatini farciti. Il meglio della tradizione francese nella sua autenticità, garantita dai programmi di formazione del personale realizzati interamente in Francia, come accade per ogni punto vendita della catena. PAUL è arredato con divanetti, tavolini e prese di ricarica per i clienti e rappresenterà, oltre che un luogo dove consumare le delizie della patisserie e della boulangerie francese, anche uno spazio accogliente dove rilassarsi nel classico stile dei cafè francesi.