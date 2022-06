Gruppo AXA: al via partnership tra QUIXA Assicurazioni e Fastweb

Gruppo AXA Italia: crescono i servizi di assistenza di QUIXA Assicurazioni grazie alla nuova partnership con Fastweb

QUIXA Assicurazioni, la compagnia 100% digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, è stata scelta da Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, per la fornitura di una polizza di Assistenza nell’ambito delle nuove offerte di rete fissa, Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus e nelle offerte per partite IVA e Aziende, Fastweb Business e Fastweb Business Plus. La partnership dà il via ad un servizio integrato in cui l’Assistenza di Quixa metterà a disposizione tutta una serie di servizi di assistenza 24 ore su 24, pensati per fornire un aiuto concreto e tempestivo al cliente davanti ai diversi imprevisti domestici quotidiani. L’Assistenza Casa consente ad esempio l’invio dei migliori professionisti per proteggere e tutelare la propria abitazione da danni o imprevisti, quali un idraulico, un termoidraulico, un fabbro, un elettricista, un falegname, un vetraio o un serrandista. L’offerta include anche l’assistenza informatica ai device fissi, con la possibilità di rivolgersi a un esperto se, per esempio, il computer, il telefono, la stampante o altri device dovessero presentare dei malfunzionamenti.

A disposizione, inoltre, un servizio di ripristino dell’abitabilità della casa a seguito di danneggiamenti causati da un furto, un incendio o una perdita d’acqua. Per le partite IVA e le piccole aziende che sceglieranno le offerte Fastweb Business e Fastweb Business Plus, attraverso la polizza Assistenza ai locali commerciali, QUIXA Assicurazioni mette a disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere e tutelare l’attività da danni o imprevisti, quali un artigiano, una guardia giurata in caso di furto, atti vandalici o eventi atmosferici, oppure un tecnico specializzato per disinfestazione e il ripristino del locale in caso di perdita d’acqua, furto o incendio.

“Siamo felici di aver avviato una partnership con un attore di primo piano come Fastweb, che coniuga tecnologie d’eccellenza e soluzioni all’insegna della semplicità ed immediatezza", ha dichiarato Salvatore Cavallaro, CEO di QUIXA Assicurazioni e Chief Distribution Officer di AXA Italia, aggiungendo: "Da sempre QUIXA, la compagnia 100% digitale del Gruppo AXA Italia, punta a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni concrete e innovative e insieme a Fastweb aggiungiamo un ulteriore tassello a un percorso per rendere più facile la vita quotidiana di persone e piccole aziende, stando al loro fianco in caso di bisogno, con un servizio di eccellenza in ogni fase della relazione”.

Luca Mastropaolo, Chief Consumer & Small Business Officer di Fastweb, ha aggiunto: “La partnership con QUIXA Assicurazioni rappresenta per Fastweb un motivo di orgoglio e testimonia ancora una volta il nostro impegno ad arricchire le offerte con servizi realmente a valore aggiunto con l’obiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni ai nostri clienti”.