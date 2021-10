Gruppo Cimbali, ad HOST 2021 innovazione, sostenibilità e digitalizzazione

Gruppo Cimbali: illustrate le novità, i prodotti innovativi e l’impegno nella sostenibilità nel palcoscenico dell’HOST 2021

Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione: questi i pilastri portanti dell’evoluzione che Gruppo Cimbali, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine professionali per caffè espresso, presenta ad HOST 2021, la fiera internazionale dell’ospitalità. Sposando il tema di questa edizione della manifestazione, che segna la ripartenza del settore dopo l’emergenza sanitaria, Gruppo Cimbali torna ad HOST quest’anno con tutti i suoi 4 brand LaCimbali, Faema, Slayer e Casadio e con diverse novità in termini di prodotto, di servizio e di iniziative per la sostenibilità.

Ed oltre all’innovazione, Gruppo Cimbali ad HOST porta con sé anche la tradizione di un’azienda con quasi 110 anni di storia alle spalle dando spazio alle celebrazioni del 60° anniversario della Faema E61 e alla presentazione del nuovo libro iconografico del MUMAC, il Museo della Macchina per caffè del gruppo.

“Per noi è particolarmente emozionante essere oggi ad HOST in versione ‘phygital’ per poter incontrare clienti e professionisti del settore sia in presenza che virtualmente. È un’esperienza che ci mancava e ci auguriamo sia il consolidamento di una ripartenza del settore di cui abbiamo già visto i primi segnali positivi” commenta Enrico Bracesco, Direttore Generale di Gruppo Cimbali. “In questo anno e mezzo Gruppo Cimbali ha continuato a lavorare con passione e determinazione, focalizzandosi su un’innovazione di prodotto e di servizio che portasse valore ai professionisti ma che fosse soprattutto realmente sostenibile. Solo così può esserci evoluzione, solo così può esserci futuro per la nostra azienda e per tutta la filiera del caffè. Si apre dunque una nuova era dell’Espresso”.

Bracesco (Cimbali): "priorità alla diversificazione e digitalizzazione"

Gruppo Cimbali, HOST 2021: una nuova era delle macchine da caffè espresso

#TheNewEraofEspresso è il concept attraverso cui il visitatore sarà guidato alla scoperta di progetti, novità di prodotto e di servizio che Gruppo Cimbali porta sul palcoscenico di HOST con un approccio incentrato su trasparenza e responsabilità, al fine di promuovere una cultura della sostenibilità a 360°.

In linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, Gruppo Cimbali ha così messo a punto un Manifesto della Sostenibilità che evidenzia le 4 principali aree di intervento (People, Product, Planet e Partnership ) e riassume le principali iniziative di sostenibilità: dalla salute e sicurezza dei lavoratori all’impegno per la riduzione degli sprechi, dall’utilizzo di materiali riciclabili all’applicazione di tecnologie per il risparmio energetico all’efficientamento dei processi produttivi fino alla collaborazione costante con altre realtà per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Morello (Cimbali): "ad Host 2021 il rebranding completo dei marchi del gruppo"

Gruppo Cimbali, HOST 2021: tecnologia, digitalizzazione e innovazione

Inoltre, Gruppo Cimbali ad HOST ha previsto anche un Innovation Hub, uno spazio dedicato alla presentazione di alcune tecnologie all’avanguardia sostenibili che migliorano le performance delle macchine, contengono il loro impatto ambientale e valorizzano le capacità del professionista. Tra queste, Naso elettronico, vincitore del premio Innovazione Smau, un dispositivo in grado di identificare le miscele mediante algoritmo di Intelligenza Artificiale. Un’interazione touchless con Cup4you – Evo, l’applicazione che grazie alla connessione wifi, offre una nuova e unica interazione con le macchine superautomatiche di Gruppo Cimbali.

Art.IN.Coffee, piattaforma orientata alla elaborazione dei dati, allo scopo di ottenere informazioni avanzate relative al consumo di bevande, al monitoraggio dei principali parametri di funzionamento delle macchine e informazioni per ottimizzare il risparmio energetico.

Sul fronte della digitalizzazione e sostenibilità, Gruppo Cimbali ha lavorato invece con l’IoT dando vita a Global Remote Service Program, in collaborazione con TeamViewer, un software di connettività che permette un’interazione da remoto con la macchina per ottimizzare il servizio post vendita e la customer experience; e ancora il progetto Digital Twin, in collaborazione con Altair, che combina gemelli fisici e dati per supportare la convergenza di dati e simulazione al fine di ottimizzare le performance dei prodotti e aumentare l’efficienza. In collaborazione con Khoena, poi, è stato messo a punto Smart Plug, un dispositivo in grado di ridurre il consumo energetico delle macchine del caffè. Ed infine il progetto termica istantanea, un sistema di riscaldamento istantaneo dell’acqua del circuito caffè, coniugato ad una caldaia servizi a basso volume che permette di fornire energia solo quando necessaria, riducendo gli sprechi a favore della sostenibilità ambientale.

Tursini (Cimbali): "all'Host 2021 presentati diversi prodotti innovativi"

Ferrero (Cimbali): "vogliamo essere il punto di riferimento anche del service"

Gruppo Cimbali, HOST 2021: i nuovi prodotti e il rebranding del gruppo

In termini di prodotto Gruppo Cimbali porta ad HOST 2021 una nuova era di macchine per caffè espresso che rivoluziona il modo di preparare la bevanda più diffusa al mondo, sicuramente al bar ma anche nei contesti commerciali in cui il caffè non è il core business e, infine, a casa propria.

La nuova M200 è una macchina per caffè espresso top di gamma, un prodotto in cui design all’avanguardia, tecnologia sempre più avanzata e qualità superiore sono garanzia di un eccellente caffè in tazza.

Dal design firmato da Valerio Cometti - V12 Design, la M200 è realizzata con materiali di alta qualità e con tecnologie innovative - come il sistema BDS e il Turbomilk - ma nel pieno rispetto dell’impegno per la sostenibilità di Gruppo Cimbali.

Una macchina digitale e innovativa grazie all’interfaccia Touch e a tecnologie, come la Multiboiler e il sistema PGS, pensate per potenziare e migliorare le performance di prodotto e per semplificare il lavoro di tutti i professionisti.

Ad HOST 2021 Gruppo Cimbali fa il proprio ingresso nel segmento Home con Faemina, la nuova macchina per il caffè espresso dal design esclusivo presentata in anteprima alla scorsa Milan Design Week. Il Gruppo, con il suo brand Faema, si fa così vero interprete dell’home bar con un prodotto ideale sia per l’ambiente domestico ma anche per gli Small Business come ad esempio boutique, concept store, bistrot.

Non sono mancati gli altri due brand del Gruppo alla fiera internazionale del settore Ho.re.ca.: la Slayer con Slayer Espresso Single Group, un prodotto di design e tecnologie innovative e la CASADIO con il nuovo look dela Casadio Undici Caps, la macchina per espresso utilizzabile con capsule e cialde, meglio se compostabili.