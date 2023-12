Gruppo HÄRTHA: acquisita l'azienda italiana Vacuum di Trezzano sul Naviglio

Gruppo HÄRTHA annuncia l'acquisizione dell'azieda italiana Vacuum ed espande la sua presenza internazionale

Vacuum è stata fondata nel 1975 a Trezzano sul Naviglio, vicino a Milano, ed è stata una delle prime aziende italiane a introdurre la tecnologia del vuoto per il trattamento termico. In oltre 40 anni di attività, l'azienda ha continuamente perfezionato i propri processi produttivi in termini di qualità ed efficienza e oggi rifornisce clienti dei settori aerospaziale, meccanico e impiantistico, mobilità, energie rinnovabili e biomedicale con le sue 25 macchine e impianti all'avanguardia in un'area di produzione di 3.000 m². Pezzi e componenti vengono trattati termicamente con un elevato grado di automazione. Vacuum corrisponde ai più severi standard internazionali per la gestione della qualità ed è, ad esempio, certificata in conformità con il NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), un programma di accreditamento riconosciuto a livello internazionale per l'industria aerospaziale.

"L'acquisizione di Vacuum ci permette di continuare a creare valore sostenibile e sostanziale nel nostro affascinante settore con tendenze di crescita stabili e a lungo termine, nonostante le attuali sfide economiche. L'integrazione nel Gruppo HÄRTHA è in armonia con i nostri obiettivi strategici. Innovazione, competenza e attenzione al cliente sono i valori fondamentali che viviamo ogni giorno. La nuova sede ci permetterà di espandere ulteriormente la nostra rete di servizio in un centro industriale forte. Siamo molto contenti che Bencis Capital Partners, nostro socio, sostenga attivamente la nostra strategia di crescita", ha affermato con soddisfazione Sven Killmer, CEO del Gruppo HÄRTHA.

Gabriele Lorenzi, direttore generale di lunga data di Vacuum, ha affermato: "Siamo adesso parte di un gruppo di aziende di successo e fortemente posizionato, con il quale condividiamo la nostra visione per il futuro". Grazie al nuovo proprietario, anche la continuità è ora assicurata a lungo termine.

"Con l'acquisizione, HÄRTHA può consolidare la sua rete aziendale esistente in Italia e continuare ad espandersi nell'interessante mercato in crescita del Nord Italia. Con le nostre quattro sedi, ora siamo posizionati ancora meglio sul mercato italiano", ha aggiunto Fabiano Peli, amministratore delegato responsabile delle attività italiane del Gruppo HÄRTHA. Nell'operazione di acquisizione, il Gruppo HÄRTHA è stato assistito da Allen & Overy. Gli altri advisor coinvolti sono Arkios Italia e PwC Deals Team.