Gruppo LEGO inaugura a Monza il 26° LEGO Certified Store in Italia

Gruppo LEGO e Percassi pronti a inaugurare il 26° LEGO Certified Store italiano a Monza il 16 giugno

Il Gruppo LEGO e Percassi confermano il solido piano di crescita nel mercato Italia e sono pronti ad inaugurare una nuova e importante apertura per il 2023, la seconda di quest’anno. Il 16 giugno a Monza, infatti, è prevista l’inaugurazione del 26° LEGO Certified Store. Con 140 mq di superficie, il punto vendita è situato in Via Carlo Alberto 10, ed è pronto a diventare la meta di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino.

Quello a Monza sarà il nono LEGO Certified Store dopo Milano Gae Aulenti a adottare il nuovo retail concept, capace di coniugare l’esperienza fisica a quella digitale. L’obiettivo è creare una customer experience sempre più personalizzata e rispondere alle molteplici esigenze di tutti gli amanti del brand, grandi e piccoli.

“Siamo felici di aprire il primo LEGO Store nel cuore di Monza, raggiungendo così una presenza sul territorio italiano di 26 negozi" ha dichiarato Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe. "Questa nuova apertura ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie, a tutti i fan LEGO di Monza e della Brianza. Da sempre, esploriamo nuovi modi per elevare l’esperienza instore e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Oltre al nuovo concept retail, che offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici, i nostri appassionati avranno la possibilità di scoprire il nuovo servizio di CLICCA & RITIRA scaricando la LEGO Certified Store APP! Tantissime le iniziative per questa apertura, seguiteci!”