Lutech, annunciato investimento da 70 milioni di euro in R&D nel Sud Italia

Lutech, investiti 70 milioni in R&D nel Sud Italia: 55 milioni destinati a Bari e 100 nuove assunzioni nel 2025

Il Gruppo Lutech, leader nel settore digitale e dell’Intelligenza Artificiale in Italia e in Europa, ha annunciato un investimento di 70 milioni di euro in ricerca e sviluppo (R&D) nel Sud Italia, di cui ben 55 milioni destinati alla sede di Bari. Un segnale forte della volontà dell’azienda di consolidare il capoluogo pugliese come polo strategico dell’innovazione tecnologica.

L’annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Giovanna Iacovone, Vicesindaco e Assessora del Comune di Bari, e Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari. Con 100 nuove assunzioni previste per il 2025, Lutech porta a quasi 500 le risorse impegnate nel polo barese, dove attualmente lavorano oltre 400 professionisti, di cui il 50% under 30.

"La sede di Bari è sempre più strategica per il nostro Gruppo: con il centro d’eccellenza per l’Intelligenza Artificiale e il Living lab puntiamo a definire i prossimi trend dell’innovazione digitale. Con un team di quasi 400 professionisti altamente qualificati e un piano di altre 100 assunzioni, Bari è un polo strategico per il futuro, orientato alla crescita e alla collaborazione con il mondo accademico, le aziende, le startup e le istituzioni locali. Per questo abbiamo destinato 55 milioni di investimenti in R&D sollo nella sede pugliese", ha dichiarato Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech. "Continueremo, quindi, a valorizzare il territorio barese, potenziando progetti già attivi e sviluppando nuove soluzioni basate sull’Artificial Intelligence, il Gemello Digitale e la Cybersecurity”.

Tra le iniziative chiave sostenute da Lutech a Bari spicca Digital Enterprise, un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che l’azienda porta avanti in collaborazione con il Politecnico di Bari e la sua spin-off DonkeyPower. L’obiettivo è la creazione di piattaforme digitali innovative per migliorare i processi aziendali e industriali.

“La Puglia come hub dell'innovazione è il nostro obiettivo”, dichiara Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione. “L'investimento di Lutech, supportato dalla Regione, conferma Bari come città del digitale, creando opportunità per i giovani pugliesi e favorendo il rientro di talenti. Questo è possibile grazie alle iniziative regionali e un ecosistema favorevole agli investimenti”.

Il Living Lab, invece, sarà uno spazio interattivo in cui clienti, startup e università potranno sperimentare le tecnologie in fase di sviluppo, creando un ambiente di co-creazione per accelerare l’adozione dell’innovazione. L’investimento di Lutech si inserisce in una strategia di crescita che mira a rendere Bari un centro di eccellenza digitale. Il capoluogo pugliese è già una delle prime 10 città tech italiane, con l’80% dell’occupazione nel settore ICT.

“Bari è tra le prime 10 tech city italiane, con l'80% dell'occupazione nel settore ICT,” ha dichiarato Giovanna Iacovone, Vicesindaca di Bari. “Grazie alla sinergia tra istituzioni e università, la città punta sull'innovazione con il progetto 'Bari Smart City & Digital Twin', migliorando servizi pubblici, sostenibilità e inclusione digitale. L'amministrazione investe anche in accessibilità e sicurezza, costruendo un futuro sempre più smart e connesso”.

L’impegno di Lutech si traduce anche in collaborazioni strategiche con il Politecnico di Bari e l’Università di Bari per formare giovani talenti e creare opportunità lavorative altamente qualificate nel territorio. Tra le attività di ricerca più ambiziose sviluppate da Lutech nel capoluogo pugliese c’è il progetto IMPACT, un’iniziativa finanziata da Horizon Europe che utilizza l’Intelligenza Artificiale per identificare nuovi marcatori genetici e testare farmaci contro le cardiopatie aritmogene.

L’investimento di Lutech rappresenta un importante passo avanti per il consolidamento di Bari come città dell’innovazione digitale. Grazie a una visione che unisce ricerca, impresa e istituzioni, il capoluogo pugliese si afferma sempre più come un polo tecnologico di rilevanza nazionale ed europea.