Gruppo NUZO: nel 2023 il fatturato supera i 6,5 milioni di euro

Gruppo NUZO: il fatturato 2023 è pari a 6,5 milioni di euro, superiore del 15% rispetto all'anno precedente

NUZO, Gruppo di sei agenzie interconnesse tra loro e specializzate in diversi settori della comunicazione, continua la sua crescita registrando nel 2023 un fatturato oltre ai 6,5 milioni di euro, con una crescita superiore al 15% rispetto ai €5,7 registrati nel 2022. Nell’ultimo anno il Gruppo ha anche migliorato i margini raggiungendo un EBITDA di 1,67 milioni di euro, in crescita di oltre il 40% rispetto ai €1,15 registrati nel 2022. La crescita, che testimonia le valide strategie del gruppo, è stata spinta in particolare dai servizi di gestione di e-commerce e marketplace e dal settore B2B, oltre al segmento degli eventi.

Gli ottimi numeri registrati dal gruppo rispecchiano un portfolio che nell’ultimo anno è cresciuto grazie all’inserimento di nuovi clienti del calibro di Tognana, Billboard Italia, Umbra, Kuehne & Nagel, Focenza e Valenti & Co, e con il consolidamento dei clienti continuativi quali Hair Gallery, Brosway, Fiorini, Silvelox, Fondazione Libellula, Zeta Service, Arredissima, Modula e Calze BC. Il 2023, inoltre, ha visto l’inserimento nel Gruppo di 11 nuove figure professionali, che, composto da agenzie complementari fra loro (Up&Up, WiB, Bizen, A-Channel, Blab, Memo), conta complessivamente un organico di oltre 100 persone suddivise tra le sedi di Milano, Brescia, Bedizzole (BS), Padova e Porto San Giorgio (FM).

Michele Mangerini, CEO e Fondatore di NUZO ha dichiarato: "Nel 2023 abbiamo affrontato con determinazione le sfide di un mercato italiano altalenante, concentrandoci sull'ottimizzazione dell'onboarding di ogni singola agenzia e sul consolidamento delle nostre operazioni. Abbiamo creato un sistema di sinergie performante attraverso interconnessioni tra le nostre agenzie, consentendoci di collaborare in modo più efficace su progetti che coinvolgono diverse agenzie del gruppo. Per il 2024, ci proponiamo di crescere ulteriormente, offrendo servizi sempre più "omnicanali", generati dalla potenza del lavoro interconnesso e dalle competenze uniche di ciascuna delle nostre agenzie".

L’idea alla base della costituzione di NUZO è quella della crescita tramite acquisizioni verticali, assumendo un modello organizzativo che consenta di dare al cliente la competenza e la struttura di un grande gruppo, conservando allo stesso tempo la velocita e flessibilità di una agenzia di medie dimensioni in grado di offrire servizi tailor-made. Inoltre, la verticalizzazione delle competenze garantita da questo tipo di struttura, genera un numero estremamente vasto di professionalità delle quali sarebbe altrimenti difficile dotarsi appieno, in autonomia e in modo completamente soddisfacente. Inoltre, l’assetto di gruppo permette di competere su un mercato ampio e diversificato, avendo dimensioni considerevoli che consentono l’adozione di strumenti amministrativi e finanziari adeguati.

Il Gruppo NUZO è una realtà unica nel panorama nazionale per finalità e business model. Attraverso le competenze specifiche delle singole agenzie di comunicazione specializzate, NUZO offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le esigenze delle aziende nel campo del marketing, comunicazione, branding, eventi e strategie digitali. Per l’anno a venire NUZO conta di continuare a crescere in doppia cifra, rafforzandosi ulteriormente nel segmento e-commerce e nel B2B, aree che già quest’anno hanno spinto il gruppo verso gli ottimi risultati del 2023.