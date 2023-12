GSR, Plenitude Senstation On Ice: 40.000 visitatori nel primo weekend

GSR, Plenitude Senstation On Ice: 40.000 le presenze registrate nel weekend di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata

Ottima partenza per Plenitude Senstation On Ice, l’entertainment format di Grandi Stazioni Retail che quest’anno vede la partecipazione di Plenitude (Eni) in qualità di partner. Sono 40.000 le presenze registrate nel weekend di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, con moltissimi giovani e tante famiglie con bambini, ad animare la grande pista di pattinaggio. Un’area della Stazione Centrale trasformata, grazie al percorso ghiacciato di 1.500 mq ai piedi del grande Albero di Natale e ad una coreografia di luci con 130.000 led a basso consumo. Obiettivo raggiunto, quindi, per Senstation On Ice, il progetto nato per sostenere la rigenerazione urbana e sociale di uno dei luoghi più cruciali e importanti di Milano con lo scopo di restituirlo alla collettività.

Un’iniziativa all’insegna dello sport e della sostenibilità, grazie a Plenitude, che contribuisce ad alimentare l’installazione fornendo energia elettrica certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, grandi e piccini possono vivere una divertente esperienza di gioco: camminando su speciali piastrelle Pavegen, superficie smart che produce energia elettrica in base ai movimenti compiuti su di essa, contribuiscono ad alimentare l’illuminazione del grande albero presso la stazione. I visitatori possono inoltre approfondire tutti i dettagli del progetto Plenitude Senstation On Ice grazie ad appositi QR Code presenti sulle stazioni per la ricarica elettrica Plenitude nei dintorni della pista di pattinaggio.

Dopo l’inaugurazione del 7 dicembre con lo show del coro gospel The Women Of God, la musica è tornata protagonista a Plenitude Senstation On Ice con Radio Italia Party. La musica italiana che si balla e le canzoni più ascoltate su Radio Italia, radio ufficiale dell’evento, remixate e mashappate dai migliori producer italiani, sono state proposte nel dj set di Paoletta, voce del mattino di Radio Italia solomusica italiana da 13 anni, per una serata all’insegna del puro divertimento.

Grande riscontro anche per l’operazione di recupero di giocattoli e libri usati, realizzata in collaborazione con OBM Onlus, che saranno donati all’Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano. I bimbi potranno continuare a portare i giochi che non usano più, ancora in buono stato, nell’apposito spazio allestito all’interno di Plenitude Senstation sino al 7 gennaio, giorno di termine dell’evento. L’ingresso a Plenitude Senstation On Ice è totalmente gratuito; a pagamento soltanto l’eventuale noleggio dei pattini. Il progetto è concepito e realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment. Partner tecnico dell’evento Blauer USA.