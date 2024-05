GSR, Senstation Summer: Piazza Duca D'Aosta diventa un villaggio sportivo

GSR, Senstation Summer: il 13 giugno Piazza Duca D’Aosta si trasforma in un villaggio sportivo

Un nuovo capitolo dello spirito sportivo si apre a Milano con l'arrivo di Senstation Summer, un'iniziativa che trasforma Piazza Duca D'Aosta nella cornice di eventi, giochi e competizioni dedicate allo sport. Presentato per la prima volta, questo format estivo prende spunto dal successo di Senstation, il progetto di Grandi Stazioni Retail che ha già animato il Natale milanese con il più grande percorso ghiacciato d'Italia.

L'obiettivo di Senstation Summer è quello di trasformare lo spazio antistante la storica stazione di Milano Centrale in un luogo di aggregazione e divertimento per tutta la cittadinanza, offrendo una vasta gamma di attività sportive e di intrattenimento per giovani, meno giovani e famiglie. L'evento, nato in risposta all'avviso pubblico del Comune di Milano per valorizzare Piazza Duca d'Aosta, si inserisce perfettamente nella missione di Grandi Stazioni Retail di rigenerazione urbana e sociale, restituendo un luogo di grande valore alla comunità milanese.

Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare Senstation Summer, un format che incarna lo spirito di rendere le stazioni dei luoghi di incontro e opportunità. Lo sport è un veicolo fondamentale di valori come la condivisione e l'inclusione, e con Senstation Summer vogliamo coinvolgere la comunità milanese attraverso eventi gratuiti e accessibili a tutti".

"Senstation Summer risponde perfettamente alla nostra volontà di restituire l'area della Stazione Centrale alla cittadinanza attraverso iniziative sportive e di intrattenimento. Piazza Duca d'Aosta diventerà un punto di riferimento per gli amanti dello sport, con iniziative come Casa Azzurri, la Fan Zone di UEFA EURO 2024™ e le competizioni di pattinaggio inline freestyle", ha aggiunto Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Tra le iniziative principali, Casa Azzurri rappresenterà un punto di aggregazione per i tifosi, offrendo una mostra interattiva sulla storia della Nazionale Italiana di Calcio. Inoltre, la presenza di Coca-Cola garantirà una Fan Zone dedicata agli appassionati di calcio, con la trasmissione delle partite di UEFA EURO 2024 sugli schermi e attività di intrattenimento prima e durante i match. Giovanni Valentini, Vice Segretario Generale e Responsabile Area Revenue della FIGC, ha commentato: "Casa Azzurri è da sempre il quartier generale della Nazionale Italiana durante gli eventi internazionali, e la sua presenza a Senstation Summer rappresenta un'opportunità unica per raccontare la storia del calcio italiano a tutti gli appassionati".

Senstation Summer sarà anche l'occasione per celebrare lo skateboarding e il pattinaggio inline freestyle, con la Milano - Hero Battle Cup, tappa italiana della Coppa del Mondo promossa da Fisr e Word Skate. Grazie al contributo di Plenitude, sarà allestito uno Skate Park dedicato agli amanti dello skateboarding, alimentato con energia rinnovabile fornita da pannelli fotovoltaici. Senstation Summer si terrà dal 13 giugno al 14 luglio e promette di essere un'esperienza inclusiva e coinvolgente per tutti gli amanti dello sport e dell'intrattenimento.