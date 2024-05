I Love Poke: nell'ultimo triennio fatturato in crescita del 100% ogni anno

I Love Poke continua a crescere e annuncia l'espansione all'estero

I Love Poke, brand fondato da Michael Nazir Lewis e Rana Edwards, nato sette anni fa dall’intuizione di aprire a Milano il primo format fast casual dedicato al poke, continua la sua crescita. A conferma del fatto che non si tratti di una moda passeggera, ma di un piatto entrato a pieno titolo nelle abitudini di consumo di milioni di italiani, il poke è stato inserito già da un paio d’anni nel paniere Istat e il successo di I Love Poke è emblematico.

Dopo gli inevitabili rallentamenti causati dalla pandemia e dai lockdown, nel triennio 2021-2023 il fatturato del brand è cresciuto del 100% ogni anno e il CEO e co-founder Michael Nazir Lewis ha le idee molto chiare: “Il nostro obiettivo è chiudere il 2024 a 88 milioni di Euro, per raggiungerlo nella seconda metà dell’anno apriremo i nostri primi store fuori dai confini nazionali: partiremo da Spagna, Cipro e Medio Oriente, affidandoci a partner strategici sia in franchising, sia in joint venture, arrivando così alla nostra quota record di 200 store entro la fine dell’anno”.

Un altro dato molto significativo della crescita di I Love Poke emerge dall’analisi del mercato del food retail: "In controtendenza rispetto all’andamento generale del comparto che segna una flessione del 6/7%", continua Michael Lewis, "il nostro indice LFL da gennaio ad aprile è cresciuto del 3,2% e l’Ebitda store è sempre in positivo. Siamo leader sul mercato italiano, che presidiamo da nord a sud con oltre 170 punti vendita".

L’operazione di M&A di Pokescuse annunciata a fine 2022 si è, infatti, finalmente perfezionata e l’insegna è ufficialmente sotto la gestione di I Love Poke.

“Questa acquisizione ci consente di estendere e consolidare la nostra presenza nel Triveneto e in Emilia-Romagna, sia nei centri commerciali sia nel cuore di alcune città strategiche. Parliamo di 18 stores tra diretti e in franchising che genereranno circa 5,2 milioni di euro di fatturato”, conclude Lewis.

Tutto ciò fa di I Love Poke il primo gruppo italiano specializzato nell’hawaiian poke e ne consolida la leadership sul mercato nazionale essendo l’unico brand ad avere verticalmente l’intero controllo della filiera, dalla produzione alla somministrazione.