Ibanfirst fa shopping nel Regno Unito e acquisisce la britannica Cornhill

Il fornitore globale di servizi finanziari Ibanfirst ha annunciato oggi l'acquisizione del provider FX Cornhill, con sede a Londra. Questa acquisizione si basa sulla partnership di Ibanfirst del giugno 2021 con l'investitore Marlin Equity Partners e sulla sua ambizione di accelerare l'espansione internazionale e consolidare la sua leadership di mercato in Europa.

Dopo la Brexit, e con il periodo di transizione che sta per concludersi, è fondamentale, si legge in una nota, per i clienti del Regno Unito e dell'Ue poter contare su partner che abbiano un piede ben saldo su entrambe le sponde della Manica. L'acquisizione rappresenta un'opportunità per Ibanfirst di espandere la propria impronta internazionale e di estendere la propria licenza europea di PSP al Regno Unito.

''Siamo davvero colpiti dalla qualità del servizio offerto da Cornhill. Il nostro successo è guidato dalla collaborazione con aziende che condividono i nostri stessi valori e il modello di business di Cornhill si adatta perfettamente alla nostra filosofia di Ibanfirst, che crede nella cooperazione transfrontaliera e in un servizio di prima qualità per i clienti", dichiara Pierre-Antoine Dusoulier, ceo di Ibanfirst.

"Questa acquisizione sostiene la nostra ambizione di diventare un leader globale nei pagamenti multicurrency per le Pmi. Il nostro arrivo nel Regno Unito rappresenta una tappa fondamentale e segna la nostra presenza in 10 Paesi. In futuro, abbiamo intenzione di continuare a crescere in tutta Europa e stiamo rivolgendo la nostra attenzione in particolare alla Svizzera, alla Scandinavia ma anche al Nord America", sottolinea il Ceo.

"Siamo orgogliosi e desiderosi di unirci a Ibanfirst. La pandemia ha sottolineato l'importanza di digitalizzare i processi di pagamento e di combinare una forte gestione del rischio FX con il know-how tecnologico. Dopo aver considerato varie opzioni, la piattaforma innovativa e l'esperienza tecnologica di Ibanfirst sembrano essere la soluzione migliore per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e del mercato britannico nel suo complesso. Grazie a Ibanfirst i clienti di Cornhill beneficeranno di un'esperienza transfrontaliera migliorata grazie a funzionalità come il Payment Tracker, che consente ai clienti di tracciare i pagamenti nello stesso modo in cui i consumatori possono tracciare i pacchi", dichiara Vivek Savani, direttore esecutivo di Cornhill.

Commentando l'acquisizione, Michele Sansone, Country Manager di Ibanfirst per l'Italia, aggiunge: "Per i clienti di Ibanfirst, questa acquisizione creerà un corridoio che faciliterà e accelererà le transazioni in entrata e in uscita in GBP. Quest'operatività in Italia rappresenta una quota significativa dei pagamenti totali elaborati all'anno, quindi l'aggiunta di conti locali del Regno Unito alla piattaforma ci consentirà di continuare a fornire servizi ottimali ai nostri clienti".